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Na Katarínke v lete osadia reštaurátorskú kópiu súsošia kalvárie
Všetky práce prebiehajú pod dohľadom odborníkov z príslušných odvetví. Nebude ich však možné uskutočniť bez dobrovoľníkov.
Autor TASR
Dechtice 29. júna (TASR) - Ruiny Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach aj tento rok privítajú desiatky dobrovoľníkov. Výnimočnou udalosťou bude dokončenie a osadenie reštaurátorskej kópie pôvodného súsošia kalvárie, ktoré kedysi na Katarínke stálo. V roku 1811 bolo prenesené pred kostol v Dechticiach, kde stojí dodnes. Informovala o tom Sofia Anna Šedová z občianskeho združenia Katarínka.
V oblasti archeológie je plánované aj odkrytie prízemných chodieb a miestností, a vonkajších priestorov popri kláštorných múroch. Pozornosť bude venovaná obnove a konzervácii muriva južného krídla kláštora. „Murovať sa bude medzitraktový múr, vstupný rizalit a obnovené budú okenné a dverné záklenky. Neoddeliteľnou súčasťou bude aj konzervácia a sanácia zachovaných omietok,“ priblížila Šedová.
Všetky práce prebiehajú pod dohľadom odborníkov z príslušných odvetví. Nebude ich však možné uskutočniť bez dobrovoľníkov. „Štyri z letných turnusov dvojtýždňových družín sú stále otvorené pre nových záchrancov - mužov aj ženy - od veku 17 rokov vrátane,“ dodala.
Aj v 32. sezóne organizuje občianske združenie deň otvorených dverí. Uskutoční sa v nedeľu 5. júla na Sviatok sv. Cyrila a Metoda a je otvorený pre širokú verejnosť. Podujatie sa začne svätou omšou o 10.30 h a pokračovať bude rozmanitým programom do 17.00 h. Medzi parkoviskom a táborom dobrovoľníkov bude pre návštevníkov premávať kyvadlová doprava v čase od 9.00 do 10.15 h a popoludní od 14.00 do 16.30 h.
Počas 31 rokov dobrovoľníckych prác sa viac ako 2000 dobrovoľníkom podarilo komplexne zakonzervovať všetky múry kostola, obnoviť zničenú kostolnú vežu a vytvoriť v nej expozíciu a rozhľadňu či objaviť dve krypty, osem kaplniek a množstvo ďalších zaniknutých budov areálu. Taktiež boli odhalené najstaršie dejiny tohto miesta, ktoré siahajú do obdobia existencie gotickej kaplnky a cintorína z 15. storočia, ktoré sa v roku 1618 zmenilo na rozsiahly františkánsky kláštor a významné pútnické miesto.
V oblasti archeológie je plánované aj odkrytie prízemných chodieb a miestností, a vonkajších priestorov popri kláštorných múroch. Pozornosť bude venovaná obnove a konzervácii muriva južného krídla kláštora. „Murovať sa bude medzitraktový múr, vstupný rizalit a obnovené budú okenné a dverné záklenky. Neoddeliteľnou súčasťou bude aj konzervácia a sanácia zachovaných omietok,“ priblížila Šedová.
Všetky práce prebiehajú pod dohľadom odborníkov z príslušných odvetví. Nebude ich však možné uskutočniť bez dobrovoľníkov. „Štyri z letných turnusov dvojtýždňových družín sú stále otvorené pre nových záchrancov - mužov aj ženy - od veku 17 rokov vrátane,“ dodala.
Aj v 32. sezóne organizuje občianske združenie deň otvorených dverí. Uskutoční sa v nedeľu 5. júla na Sviatok sv. Cyrila a Metoda a je otvorený pre širokú verejnosť. Podujatie sa začne svätou omšou o 10.30 h a pokračovať bude rozmanitým programom do 17.00 h. Medzi parkoviskom a táborom dobrovoľníkov bude pre návštevníkov premávať kyvadlová doprava v čase od 9.00 do 10.15 h a popoludní od 14.00 do 16.30 h.
Počas 31 rokov dobrovoľníckych prác sa viac ako 2000 dobrovoľníkom podarilo komplexne zakonzervovať všetky múry kostola, obnoviť zničenú kostolnú vežu a vytvoriť v nej expozíciu a rozhľadňu či objaviť dve krypty, osem kaplniek a množstvo ďalších zaniknutých budov areálu. Taktiež boli odhalené najstaršie dejiny tohto miesta, ktoré siahajú do obdobia existencie gotickej kaplnky a cintorína z 15. storočia, ktoré sa v roku 1618 zmenilo na rozsiahly františkánsky kláštor a významné pútnické miesto.