Na Katolíckej univerzite dohliadajú na bezpečnosť kamerovým systémom

Ružomberok 23. januára (TASR) - Vonkajšie i vnútorné priestory Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku nepretržite sníma kamerový systém. V reakcii na otázky k bezpečnostným opatreniam v školách to pre TASR uviedol referent pre bezpečnostný manažment KU Radislav Kendera.



Kamerový systém sníma aj systém vjazdu motorovými vozidlami do oplotených vonkajších priestorov - parkovísk cez osobnú kartu v rámci univerzity. "Na základe snímaného reálneho obrazu vedia naši pracovníci vyhodnotiť podozrivú osobu, respektíve situáciu a prizvať na zásah mestskú i štátnu políciu. S tým súvisí aj napojenie KU na centrálny pult ochrany mesta Ružomberok, cez ktorý sa priamo riešia predmetné situácie," priblížil Kendera. Tak isto sa podľa neho okamžite zaznamenáva pohyb v uzavretých priestoroch a spúšťa poplachové upozornenie.



V budovách je nepretržitá vrátnická služba, ktorá preveruje neznáme i podozrivé osoby, alebo podozrivé správanie vôbec. Kendera zdôraznil, že univerzita tiež využíva služby súkromnej bezpečnostnej služby.



Prípadný ďalší reálny bezpečnostný systém musí podľa Kenderu vyriešiť a zabezpečiť štát, v súlade s bezpečnostnou politikou na Slovensku. "Samozrejme, je to otázka financií, licencií, možných postupov pre riešenie špecifických podmienok na jednotlivých vysokých školách. Tu je mnoho ovplyvňujúcich faktorov - umiestnenie pracovísk - jeden kampus, rozptýlenosť budov v jednom meste alebo vo viacerých mestách a podobne," vysvetlil.



Téma bezpečnosti v školách sa stala aktuálne diskutovanou po minuloročnej decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v centre Prahy. Slovenské ministerstvo vnútra informovalo, že sa pripravuje bezpečnostný audit v školách, ktorý má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení konkrétnej školy. Avizovalo aj prípravu dotazníka pre vysoké školy.