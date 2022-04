Na Katolíckej univerzite v Ružomberku otvorili multižánrový festival

Ružomberok 26. apríla (TASR) - Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku organizuje od utorka do štvrtka (28. 4.) druhý ročník medzinárodného multižánrového festivalu Unium. Hudobnú, výtvarnú aj literárnu umeleckú činnosť v rámci podujatia predvedú študenti i pedagógovia. Súčasťou festivalu budú aj duchovne orientované prednášky so zameraním na Národné stretnutie mládeže, na ktorom sa univerzita plánuje v tomto roku zúčastniť.



Podujatie otvorili v utorok umeleckým vystúpením pedagógov z katedry hudby. "Našou snahou je vytvoriť platformu na tvorivú činnosť mladých ľudí, jej konfrontáciu a prezentáciu. A to v súvislosti so zameraním umelecky orientovaných študijných programov na KU," uviedol rektor univerzity Jaroslav Demko.



Program podujatia je podľa slov rektora veľmi bohatý. Jeho súčasťou bude uvedenie do života dvoch nových kníh spisovateľov Dávida Dziaka a Silvie Kaščákovej, ktoré sú zamerané na detského čitateľa. V rámci prehliadky literárnej tvorby sa uskutoční aj autorské čítanie prózy spojené s besedou s autorkou Vandou Rozenbergovou. Ako hudobní hostia vystúpia líder skupiny Komajota Martin Husovský, hudobník Dušan Havrilla a klavirista Daniel Špiner.



Súčasťou programu bude aj medzinárodná interpretačná súťaž v hre na klavíri, organe a speve. Katedra hudby bude počas nej hostiť umelcov z Poľska, Česka a Slovenska. Výtvarníci predstavia tvorbu pri vernisáži medzinárodnej výstavy Priestory identity, ktorú bude hostiť Univerzitná knižnica KU. Žurnalisti sa do programu zapoja celoslovenskou súťažou v mediálnej tvorbe stredoškolákov.