Na katolíckom cintoríne v Komárne obnovili hrob prvého primátora mesta
Hrob sa nachádzal v zanedbanom stave v zadnej časti katolíckeho cintorína. Podľa mesta bol neudržiavaný a obklopený zeleným odpadom.
Autor TASR
Komárno 27. apríla (TASR) - Hrob prvého primátora mesta Komárno Jenőa Amtmanna prešiel obnovou. Ako informovala radnica, postaral sa o ňu správca cintorína SOMNIA centrum n. o.
Hrob sa nachádzal v zanedbanom stave v zadnej časti katolíckeho cintorína. Podľa mesta bol neudržiavaný a obklopený zeleným odpadom. „Na obnove hrobu Jenőa Amtmanna sa podieľal aj súkromný podnikateľ, ktorý zabezpečil vyčistenie náhrobného kameňa a jeho impregnáciu. Okolie hrobu upravil správca cintorína. Ten už v minulosti obnovil viacero vojenských a iných chránených hrobov. Zároveň sa s využitím grantových prostriedkov podarilo zrekonštruovať aj centrálny barokový kríž z roku 1785,“ pripomenul mestský úrad.
Jenő Amtmann (1812 - 1873) patril medzi významné osobnosti verejného života Komárna v 19. storočí. „Je považovaný za prvého primátora mesta v modernom zmysle slova. Do funkcie bol zvolený 26. mája 1848 po reformách verejnej správy, ktoré nahradili dovtedajší systém mestského richtára voleným primátorom,“ uviedla radnica.
Amtmann zohral aktívnu úlohu počas revolučných udalostí rokov 1848 - 1849, najmä pri organizovaní obrany a správy mesta Komárno. Po potlačení revolúcie zostal činný vo verejnom živote a v roku 1861 kandidoval za poslanca uhorského snemu. „Jeho meno je spojené so vznikom modernej mestskej samosprávy a dodnes patrí k významným postavám dejín mesta Komárno,“ doplnil mestský úrad.
Hrob sa nachádzal v zanedbanom stave v zadnej časti katolíckeho cintorína. Podľa mesta bol neudržiavaný a obklopený zeleným odpadom. „Na obnove hrobu Jenőa Amtmanna sa podieľal aj súkromný podnikateľ, ktorý zabezpečil vyčistenie náhrobného kameňa a jeho impregnáciu. Okolie hrobu upravil správca cintorína. Ten už v minulosti obnovil viacero vojenských a iných chránených hrobov. Zároveň sa s využitím grantových prostriedkov podarilo zrekonštruovať aj centrálny barokový kríž z roku 1785,“ pripomenul mestský úrad.
Jenő Amtmann (1812 - 1873) patril medzi významné osobnosti verejného života Komárna v 19. storočí. „Je považovaný za prvého primátora mesta v modernom zmysle slova. Do funkcie bol zvolený 26. mája 1848 po reformách verejnej správy, ktoré nahradili dovtedajší systém mestského richtára voleným primátorom,“ uviedla radnica.
Amtmann zohral aktívnu úlohu počas revolučných udalostí rokov 1848 - 1849, najmä pri organizovaní obrany a správy mesta Komárno. Po potlačení revolúcie zostal činný vo verejnom živote a v roku 1861 kandidoval za poslanca uhorského snemu. „Jeho meno je spojené so vznikom modernej mestskej samosprávy a dodnes patrí k významným postavám dejín mesta Komárno,“ doplnil mestský úrad.