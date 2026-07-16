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Na keramickom sympóziu v Lučenci tvorí päť umelcov
Medzinárodné keramické sympózium v Novohrade odštartovalo 7. júla a potrvá do 6. augusta.
Autor TASR
Lučenec 16. júla (TASR) - V regióne Novohrad sa v tomto období koná 38. ročník Medzinárodného keramického sympózia Lučenec - Kalinovo. V priemyselnom prostredí závodu v Kalinove tvorí päť umelcov zo Slovenska, Maďarska a Česka, svoje diela verejnosti predstavia v sobotu (18. 7.) počas podujatia v Novohradskom múzeu a galérii (NMG). TASR o tom za múzeum informovala Diana Lajzová.
Medzinárodné keramické sympózium v Novohrade odštartovalo 7. júla a potrvá do 6. augusta. Na tvorivom pobyte v závode Žiaromat sa okrem domácich keramičiek Lucie Lizákovej, Emőke Szilva a Ivice Markovičovej zúčastňujú aj dvaja zahraniční účastníci, a to Kála Kovács z Maďarska a Dávid Střeleček z Čiech.
„Umelci sa počas pobytu môžu inšpirovať vnemami priemyselného prostredia, experimentovať s kalinovskou hlinou, šamotom, ktorý je špecifickým materiálom tohto sympózia a vypaľovať svoje diela vo veľkokapacitných peciach závodu,“ priblížila Lajzová.
Svoju tvorbu účastníci verejnosti po prvýkrát verejnosti predstavia v sobotu počas podujatia v NMG. Súčasťou akcie budú aj tvorivé dielne pre najmenších, v rámci ktorých si budú môcť vyskúšať prácu s hlinou. Diela vytvorené na sympóziu budú následne predstavené na výstave v mesiacoch august a september, časť z vystavených diel obohatí aj zbierku súčasnej umeleckej keramiky múzea.
Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo je najstarším nepretržite fungujúcim sympóziom na Slovensku. Organizuje ho NMG v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou - Združením keramikov na Slovensku a závodom Žiaromat, partnermi sú i lučenecká a kalinovská samospráva. Podujatie finančne podporuje Banskobystrický samosprávny kraj.
Medzinárodné keramické sympózium v Novohrade odštartovalo 7. júla a potrvá do 6. augusta. Na tvorivom pobyte v závode Žiaromat sa okrem domácich keramičiek Lucie Lizákovej, Emőke Szilva a Ivice Markovičovej zúčastňujú aj dvaja zahraniční účastníci, a to Kála Kovács z Maďarska a Dávid Střeleček z Čiech.
„Umelci sa počas pobytu môžu inšpirovať vnemami priemyselného prostredia, experimentovať s kalinovskou hlinou, šamotom, ktorý je špecifickým materiálom tohto sympózia a vypaľovať svoje diela vo veľkokapacitných peciach závodu,“ priblížila Lajzová.
Svoju tvorbu účastníci verejnosti po prvýkrát verejnosti predstavia v sobotu počas podujatia v NMG. Súčasťou akcie budú aj tvorivé dielne pre najmenších, v rámci ktorých si budú môcť vyskúšať prácu s hlinou. Diela vytvorené na sympóziu budú následne predstavené na výstave v mesiacoch august a september, časť z vystavených diel obohatí aj zbierku súčasnej umeleckej keramiky múzea.
Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo je najstarším nepretržite fungujúcim sympóziom na Slovensku. Organizuje ho NMG v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou - Združením keramikov na Slovensku a závodom Žiaromat, partnermi sú i lučenecká a kalinovská samospráva. Podujatie finančne podporuje Banskobystrický samosprávny kraj.