Na Kežmarskom hrade odštartovali letnú turistickú sezónu

Kežmarok 30. apríla (TASR) - Na Kežmarskom hrade otvorili v nedeľu letnú turistickú sezónu. Tamojšie múzeum si s mestom pripravilo bohatý program.



"Naše múzeum je otvorené počas celého roka, ale predsa je to také gesto, aby sme sa pochválili aj našim návštevníkom, že čo máme pre nich pripravené počas letnej turistickej sezóny, aké novinky sme pripravili a tak ďalej. Na nádvorí je veľa ľudí, jednak aj vďaka tomu, že sme spustili predaj nulaeurovej suvenírovej bankovky, ale taktiež aj vďaka programu, ktorý máme pripravený do 21.00 h," povedala pre TASR riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová.



Už tradične letnú turistickú sezónu otvára šermiarska skupina Cohors z Prešova. "Potom tu máme módnu prehliadku Súkromnej spojenej školy Biela voda. Taktiež aj v samotných expozíciách si môžu návštevníci pozrieť historické kostýmy, je ich 15. Okrem toho vystúpia aj naši umelci z Kežmarku a taktiež máme pripravené aj rozprávočky pre deti priamo v expozíciách v hrade," priblížila Cintulová.







V programe sa ešte okrem šermiarov Cohors, ktorí predvedú ukážku činnosti stredovekého streleckého oddielu, predstaví detský folklórny súbor Goralik, Šaško Fjodor, kapela z Kežmarku Chris May a o 19.00 h vystúpi Milo Kráľ Band.



Počas letnej turistickej sezóny majú pre návštevníkov pripravené rôzne podujatia. "Sú to divadlá, od 29. mája do 1. júna v expozíciách v hrade budeme mať pripravené rozprávky. Potom tu budeme mať rôzne festivaly, premietanie filmov a koncerty. Okrem toho, samozrejme, nemôžeme zabudnúť na náš festival Európske ľudové remeslo. Takže aj nádvorie hradu bude opäť žiť remeselníkmi bohatým kultúrnym programom," dodala Cintulová.