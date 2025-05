Na Kežmarskom hrade otvárajú letnú turistickú sezónu

Kežmarok 4. mája (TASR) - Na Kežmarskom hrade otvárajú v nedeľu letnú turistickú sezónu. Popoludňajší program na nádvorí hradu zahŕňa historické ukážky, kultúrne vystúpenia a ďalšie aktivity pre deti i celé rodiny.



Na úvod o 11.30 h sa na nádvorí hradu uskutoční ekumenická bohoslužba. Hlavný program sa začne o 13.00 h a podujatie potrvá približne do 18.00 h.



„Na nádvorí hradu zaznie čestná salva historického šermu, neskôr sa tu predstaví divadelno-šermiarska etuda aj klaun s interaktívnym vystúpením. Návštevníci na hrade uvidia tiež historickú módnu prehliadku a zapoja sa do sprievodných aktivít, ako je pátranie so skautmi, burza starožitností, tvorivé dielne a individuálne prehliadky expozícií,“ informovali organizátori. Súčasťou ponuky sú i folklórne vystúpenia a individuálne prehliadky expozícií Kežmarského hradu a veteránov.



Riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová pre TASR priblížila, že pre návštevníkov cez sezónu opäť pripravujú zaujímavé podujatia. „Chystáme viaceré koncerty a tradične sa budú konať aj naše mimoriadne úspešné rozprávky a tiež Krvavé dejiny. Zaujmú aj témy výstav,“ uviedla. Dodala, že múzeum momentálne čaká aj na výsledky hodnotenia projektu cez program Interreg s partnerským poľským mestom Nowy Targ. „Naším cieľom v rámci neho je rekonštrukcia meštianskeho domu na Ulici Dr. Alexandra, kde pripravujeme výstavy. Okrem stavebným úprav tam plánujeme aj modernizáciu inštalačných prvkov a ďalšie aktivity," skonštatovala Cintulová.