Na kežmarský festival EĽRO zavítalo rekordne viac ako 65.000 ľudí

Kežmarok 8. júla (TASR) – Tohtoročný festival Európske ľudové remeslo (EĽRO) v Kežmarku, ktorý bol venovaný dvom cechom, krajčírskemu a farbiarskemu, prilákal do historických ulíc centra mesta viac ako 65.000 návštevníkov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Šlosárová.



Svoje umenie verejnosti od piatka (6.7.) predstavilo približne 220 remeselníkov zo všetkých kútov Slovenska a ôsmich európskych krajín. "Festival Európske ľudové remeslo je výnimočným podujatím. Nikde inde nenájdete toľko remeselníkov na jednom mieste, ktorí by predvádzali svoje umenie priamo pred očami divákov," povedal riaditeľ festivalu Ján Ferenčák.



Organizačný tím vyskúšal tento rok niekoľko noviniek. "Zväčšením areálu sme vytvorili nový priestor nielen pre ďalších remeselníkov, ale aj na pohyb ľudí. Počasie nám prialo a je fantastické, že sme zaznamenali rekordnú účasť. Cez historické brány areálu prešlo počas troch dní viac ako 65.000 ľudí z rôznych krajín sveta," dodal.



Výnimočnosť EĽRO podľa Šlosárovej dotváralo aj špeciálne pripravené divadlo o prvej ženskej turistke Vysokých Tatier Beate Lasky v podaní ex Teatro. "Historický príbeh Krvavých dejín odohrávajúci sa v priestoroch Kežmarského hradu s názvom Posledná láska bol už niekoľko dní pred začiatkom vypredaný," poznamenala.



Nedeľa už tradične patrila korunovácii kráľa remesla. "V tomto roku sa ním stal remenár a brašnár Ľubomír Medveď z Čierneho Balogu. Tento zaslúžilý remeselník pracuje s kožou už takmer 30 rokov," priblížila Šlosárová.



Druhý júlový týždeň v roku 2019 bude podľa jej ďalších slov opäť patriť tomuto festivalu. "Jeho organizátori už teraz zhromažďujú nápady na novinky a vylepšenia pre ďalší ročník prostredníctvom dotazníka spokojnosti s festivalom," uzavrela hovorkyňa.



Festival EĽRO je jediný svojho druhu na Slovensku, vlani naň zavítalo približne 60.000 návštevníkov.