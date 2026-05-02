VIDEO: Na Kľačianskej podkove sa predstavilo 16 furmanov a 16 jazdcov
Autor TASR
Turčianske Kľačany 2. mája (TASR) - Na 19. ročníku Kľačianskej podkovy sa v sobotu v Turčianskych Kľačanoch (okres Martin) predstavilo 16 furmanov a 16 jazdcov. Ako pre TASR povedala hlavná organizátorka Lenka Mahútová, tento ročník podujatia je koncipovaný skôr ako stretnutie milovníkov koní a furmanstva než klasická výkonnostná súťaž.
Cieľom bolo ukázať krásu furmanského remesla a jedinečný vzťah človeka a koňa. „Aby sme sa všetci upokojili, aby sme sa naozaj začali venovať jeden druhému, zvieratkám a prírode. Samozrejme, rešpekt tam musí byť, ale keď je tam aj tá dôvera, tak je to úplne nádherné,“ priblížila Mahútová.
Doplnila, že v rámci programu Kľačianskej podkovy pripravila Jazdeckú cestu a Furmanskú cestu. „Otvorila som brány aj pre koničkárov, ktorí sa venujú jazdeckým koňom, alebo takým, ktorí majú ťažné kone, ale jazdia na nich,“ dodala hlavná organizátorka.
Doplnila, že súťažná disciplína Ťažký ťah preveruje silu, pripravenosť a ovládateľnosť koňa v záprahu, ako aj techniku práce furmana. „Kategórie máme dve - do 800 kilogramov a nad 800 kilogramov váhy koníka. Aby to bolo férové pre toho koňa,“ dodala Mahútová.
