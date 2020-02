Na Klingeri plávali ľadové medvede, nezabudli ani na voľby

Banská Štiavnica 29. februára (TASR) - Do ľadových vôd banskoštiavnického Klingera si v sobotu prišlo zaplávať približne 220 ľadových medveďov z celého Slovenska. Heslom 4. ročníka zimného plávania v tajchu Klinger, ktorý organizoval Klub otužilcov Jašterice z Banskej Štiavnice, bolo nielen zaplávať, ale ísť aj voliť v sobotných parlamentných voľbách.



"Prosili sme všetkých našich účastníkov a aj sme to dávali do propozícií, aby si každý vybavil voličský preukaz. Boli sme aj my spoločne ako klub odvoliť ráno, takisto naši kamaráti, ktorí prišli z Kežmarku či Bratislavy, tu boli voliť," skonštatovala Zuzana Švidroňová z banskoštiavnického Klubu otužilcov Jašterice.



Ako ďalej uviedla, klub je síce malý, napriek tomu organizuje celoslovenskú akciu, ktorej sa zúčastňujú otužilci z celého Slovenska. Na Klingeri dnes plávali ľudia zo Žiliny, Bratislavy, Nitry, Trenčína, Zvolena či Žiaru nad Hronom.



Dobrá nálada pred samotným plávaním panovala aj medzi Pohronskými ľadovými medveďmi zo Žiaru nad Hronom. Chlapi v tričkách tohto klubu tvrdili, že pred akciou stihli odvoliť.



"Našiel som si čas hneď ráno, voľby mám za sebou," uviedol pán Andrej s tým, že ísť voliť považuje dôležité najmä pre budúcnosť mladej generácie. Od víťazov volieb očakáva najmä to, že sa budú viac venovať regiónu stredného Slovenska. "Nie sme čierna diera na Slovensku, ale veľa nám nechýba, je to vidieť na nezamestnanosti, školách, na všetkom" poznamenal.



Pokyny organizátorov poslúchol aj ďalší člen klubu, Ivan. "Našiel som si čas a bol som voliť, dúfam, že som zvolil dobre," poznamenal. Volil vo svojom bydlisku, v Hornej Ždani (okres Žiar nad Hronom). "Veľká účasť bola už ráno o pol jedenástej. Myslím, že je to občianska povinnosť každého ísť voliť. Každý by si mal uvedomiť, že raz za štyri roky môže v tomto štáte aspoň takým malým milimetrom niečo zmeniť," podotkol.



Voda na Klingeri mala počas akcie približne dva stupne Celzia. Veľkú časť hladiny pokrýval ľad, preto ľadové medvede musia vystačiť s menším priestorom. Ani to im však nebránilo odplávať niekoľko desiatok metrov. Podmienky boli vzhľadom na tento čas a ročné obdobie podľa pána Ivana "špičkové".