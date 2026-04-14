Na Klinike detskej psychiatrie možno využívať Snoezelen
Snoezelen je vhodný pre deti rôzneho veku s rôznymi ťažkosťami.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Pacienti Kliniky detskej psychiatrie (KDP) Lekárskej fakulty (LF) Univerzity Komenského (UK) a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) môžu v rámci terapií využívať špeciálne multisenzorické prostredie, tzv. Snoezelen. Toto špeciálne upravené a vybavené prostredie slúži na zníženie stresu detí, relaxáciu, špecifické terapie, stimuláciu rozličných zmyslov. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.
„Terapie prebiehajú individuálne aj v menších skupinách. Záleží od typu dieťaťa a samotnej aktivity, ktorú terapeut plánuje s dieťaťom alebo skupinou detí robiť. Môže to byť relaxácia, osobnejší pohovor, či učenie sa niečomu novému,“ priblížil riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň. Lekárka KDP LF UK a NÚDCH Zuzana Matzová podotkla, že deti si spoločne s terapeutom nastavia stimuly podľa ich preferencie. Snoezelen je vhodný pre deti rôzneho veku s rôznymi ťažkosťami.
Ako priblížila, prostredie je kombináciou príjemného priestoru a cielených podnetov, akými sú svetlá, zvuky, textúry a vibrácie. Tieto cielené zmyslové stimuly podľa nej pomáhajú deťom, ktoré majú ťažkosti so spracovaním zmyslových vnemov, akými sú svetlá, zvuky, textúry, vibrácie a iné, lepšie vnímať svoje telo, napríklad pri poruchách autistického spektra. Objasnila, že rozličné zmyslové vnemy stimulujú zvedavosť a chuť experimentovať a učiť sa nové veci.
Na druhej strane je podľa lekárky v miestnosti možné navodiť pokojnú atmosféru, pri ktorej sa deti upokoja, cítia sa bezpečne a uvoľnene, upokojí sa aj ich nervová sústava. Pomáha im to podľa nej ľahšie komunikovať o ich ťažkostiach, či zlepšiť telesné príznaky spojené so stresom.
