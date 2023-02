Na klinike hematológie a onkológie zmodernizujú oddelenie veľkých detí

Bratislava 18. februára (TASR) - Na Klinike detskej hematológie a onkológie (KDHaO) v bratislavskom Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) plánujú zmodernizovať oddelenie pre veľké deti. Za projektom komplexnej prestavby oddelenia stojí nezisková organizácia Deťom s rakovinou, ktorá pred časom zmodernizovala oddelenie pre malé deti.



Nedávnym presunutím pracoviska pôvodnej lekárne na riedenie cytostatík sa na klinike uvoľnili priestory, v ktorých by mali vzniknúť ďalšie pacientske izby, tentoraz pre staršie deti. Na oddelení tak pribudnú dve až tri izby.



Súčasťou modernizácie oddelenia je vybudovanie centrálneho monitoringu, v rámci ktorého má byť každá posteľ napojená na monitor. Tak bude môcť zdravotná sestra sledovať vitálne funkcie pacienta aj na diaľku. Realizácia projektu si bude vyžadovať investíciu vo výške 1,8 milióna eur.



"Prestavba oddelenia veľkých detí je pre nás ďalšou obrovskou výzvou najmä pre objem financií, ktoré si vyžiada. Skúsenosti sme získali už pri realizácii projektu oddelenia malých detí, presne vieme, čo to zahŕňa a čo môžeme ešte vylepšiť," poznamenala riaditeľka Deťom s rakovinou Katarína Bagľašová.



Šanca, že dieťa s onkologickým ochorením vyzdravie, je na Slovensku podľa prednostky KDHaO a predsedníčky správnej rady organizácie Deťom s rakovinou Alexandry Kolenovej 80- až 85-percentná. Podľa nej sú tieto výsledky rovnaké ako v západných krajinách. Práve nedávne otvorenie špecializovaného pracoviska NÚDCH na bezpečnú prípravu a podávanie liečiv umožní klinike priblížiť sa k svetovým štandardom.



"Tým, že podávame takúto liečbu a ukazujeme, že naši pacienti majú takéto výsledky, sme prijímaní do nových, tzv. akademických klinických skúšaní. Sme pozývaní a spĺňame štandard," zdôraznila Kolenová. Priblížila, že ich pacienti, napríklad s leukémiou, sa už štyri roky liečia úplne rovnako ako pacienti vo Viedni, Berlíne, Zürichu, Prahe, Izraeli či Sydney.