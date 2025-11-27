< sekcia Regióny
Na Klokočine pribudne ďalších 43 polopodzemných kontajnerov na odpad
Nové kontajnery budú osadené na siedmich stojiskách, šesť je na Klokočine, jedno na Dieloch.
Autor TASR
Nitra 27. novembra (TASR) - Mesto Nitra rozširuje sieť polopodzemných kontajnerov. Aktuálne je na území mesta rozmiestnených 483 kontajnerov zapustených do zeme, v priebehu novembra pribudne ďalších 43 na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.
Nové kontajnery budú osadené na siedmich stojiskách, šesť je na Klokočine, jedno na Dieloch. Kontajnery budú osadené na Petzvalovej ulici, Jedlíkovej, Benkovej, Novomeského a Rýnskej. Formou súťaže ich vybrala mestská spoločnosť Nitrianske komunálne služby. Ich cena sa pohybuje v závislosti od objemu od 3109 eur do 6568 eur bez DPH.
Polopodzemné kontajnery začala samospráva osádzať pred vyše desiatimi rokmi. Najviac z nich, 203, je určených na komunálny odpad. Na plasty, sklo a papier je vyhradených vyše 90 kontajnerov na každý jeden typ triedeného odpadu. Ich prednosťou je úspora priestoru, vyššia kapacita, signalizácia naplnenia a zníženie zápachu.
