V B. Bystrici sa uskutoční charitatívny Knižný jarmok

Banská Bystrica 5. apríla (TASR) - Už po štvrtý raz sa 20. apríla v Banskej Bystrici uskutoční charitatívne podujatie Knižný jarmok, kde si môžu záujemcovia za symbolický poplatok zakúpiť knihy, ktoré poskytli darom ich majitelia. Vyzbieranými peniazmi organizátori podporia ľudí v ťažkých životných situáciách a zdravotne znevýhodnených ako aj plánované vianočné projekty.



"Ľudia vlastnia doma knižky, ktoré sú mnohokrát prečítané a viaceré z nich sa už kúpiť nedajú. Ich úloha sa skončila, lebo dnešná mládež nemá až taký pozitívny vzťah ku knihám. Mnohým by však mohli ešte odovzdať svoje posolstvo," uviedla jedna z hlavných organizátoriek akcie, mestská poslankyňa Erika Karová.



Podľa nej každým rokom záujem stúpa, knihy od darcov tešia nielen najmenších čitateľov, ale svoje obľúbené tituly si na jarmoku nájdu všetci milovníci kníh.



"Minulý rok mnohí čakali aj polhodinu pred otvorením, aby našli najlepšie tituly. Veríme, že tak ako vlani, aj teraz si budú môcť vybrať z vyše 10.000 kníh rôznych žánrov, ako romány, sci-fi, rozprávkové, encyklopédie, kuchárske, ezoterické, historické, cudzojazyčné, odborné, slovníky či beletria," doplnila Karová.



Ako tiež zdôraznila, tento projekt je výnimočný, keďže spája ľudí, dobrovoľníkov a vytvára nové putá i priateľstvá, ale aj časovo náročný. Knihy musia zbierať zo zberných miest, potom triediť podľa žánrov a nakoniec ponosiť a povykladať. Vďaka tímu dobrovoľníkov sa im to však darí. Knihy začali zbierať v týchto dňoch.



"V predchádzajúcich ročníkoch sa nám podarilo vyzbierať financie pre občianske združenie Spoločnosť na pomoc ľudí s autizmom, pomohli sme aj deťom na onkológii, minulý rok sme vďaka výťažku z podujatia zorganizovali tábor pre deti z rodín v ťažkej životnej situácii v Ľubietovej a na Králikoch," dodala Karová.



Knihy, ktoré v uplynulých ročníkoch po jarmoku zostali, venovali do Rooseveltovej nemocnice, krízových centier, knižnice, do domova sociálnych služieb a tiež do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici.