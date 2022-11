Na Kojšovke a v Jablonove nad Turňou pribudli cyklonabíjačky a servis

Košice 6. novembra (TASR) - Nové zázemie pre cyklistov s nabíjačkami a servisom pribudlo na Kojšovskej holi aj v obci Jablonov nad Turňou. K dispozícii by mala byť aj požičovňa bicyklov. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KOCR KRT).



Na Kojšovskej holi je nainštalovaný multifunkčný nabíjací stojan pre rôzne typy e-bikov. Možno si tam zadarmo nabiť bicykle či dofúkať pneumatiky. KRT pripomína, že ide o jeden z najvyšších bodov hlavného hrebeňa Volovských vrchov a vďaka elektrobicyklom sa stal navštevovanejším. Obľúbeným cieľom je najmä pre Košičanov, Gelničanov aj Medzevčanov.



V pohraničnej obci pod Soroškou rovnako pribudla solárna nabíjačka na elektrobicykle a spolu s ňou aj kontajnerovo riešená dielnička s náradím a garážou na bicykle. Do budúcna autori projektu plánujú zaviesť aj požičovňu bicyklov a ďalšie rozširovanie služieb pre športovcov. "V samotnej obci Jablonov nad Turňou sú poriadne výškové rozdiely a často k nám chodia hostia na bicykloch, ktoré si chcú dobiť či aspoň bezpečne uskladniť pred pešou túrou. Preto vznikla myšlienka vybudovať v areáli penziónu miesto, ktoré uspokojí potreby ubytovaných hostí, ako aj verejnosti," vysvetľuje autorka projektu Silvia Pápaiová.



Podľa riaditeľky KOCR KRT Lenky Jurkovej Vargovej v destináciách Košického kraja vnímajú potreby cyklistickej komunity, ktorá sa neustále rozrastá aj vďaka príchodu elektrobicyklov. Ako pripomenula, tie otvorili nové možnosti aj pre menej zdatných a umožnili im dostať sa do menej prístupných lokalít. Zdôraznila, že nabíjacie stojany neslúžia len cyklistom. "Každý jeden turista, bežkár, skialpinista či dogtrekker vie využiť zásuvky na cyklostojane na bezplatné nabitie svojho telefónu, tabletu či notebooku," povedala.



Uvedené dva projekty boli podporené prostredníctvom dotačnej schémy Košického samosprávneho kraja (KSK) Terra Incognita v celkovej výške 27.380 eur.