Na Kojšovskú hoľu začne od soboty premávať skibus s rozšírenou ponukou

Košice 9. januára (TASR) – Na Kojšovskú hoľu začne od soboty (14. 1.) premávať z parkoviska Zlatá Idka skibus. Vypravovať ho budú pravidelne počas víkendových a prázdninových dní. Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT).



Kojšovská hoľa vzdialená od Košíc približne 30 kilometrov sa v zimnom období teší záujmu najmä vďaka upravovaným bežkárskym tratiam a možnostiam zimnej turistiky. Záujemcovia majú možnosť poradenstva či kurzov bežkovania pre deti a dospelých.



Skibus bude premávať z parkoviska Zlatá Idka o 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 a 14.00 h a od chaty Erika o 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.30 a 14.30 h. Lístky bude možné zakúpiť na konkrétny čas online prostredníctvom webstránky www.vylet.kosiceregion.sk, v Regionálnom informačnom bode (RIB) na Hlavnej 48 v Košiciach alebo osobne u sprievodcu skibusu. Kapacita je obmedzená a len cestujúci s lístkom zakúpeným vopred majú garantované miesto. Súčasťou skibusu je aj prívesný vozík, ktorý slúži na bezpečné umiestnenie lyží a saní.



"Prvý skibus s prepravnou kapacitou 18 osôb na Kojšovskú hoľu vypravíme 14. januára a k obľúbeným bežkárskym tratiam bude návštevníkov prevážať do 12. marca. Verím, že počasie k nám bude milosrdné a dopraje východniarom dostatok zasnežených zážitkov. Novinkou v porovnaní s predošlou sezónou je atrakcia v podobe jedinečného, moderného a veľkorozmerného fotopointu, ktorý je vybudovaný v spolupráci s aktívnymi bežkármi a umeleckým rezbárom Dávidom Mariássym," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. Fotopoint inštalovali už v lete, no obsahuje aj bežkárske motívy.



Bežkári si môžu zvoliť niektorý z troch certifikovaných okruhov v dĺžke dvoch, troch alebo piatich kilometrov. Skibus premával na Kojšovskú hoľu už minulú zimu. "Novinka, ktorú ponúkame túto sezónu je, že bežkári pôsobiaci na Kojšovskej holi zabezpečia v závislosti od snehových podmienok komerčné verejné kurzy bežkovania, a to minimálne dvakrát mesačne počas víkendov a mesiacov január, február, marec, apríl. Rovnako zabezpečia v závislosti od snehových podmienok komerčné verejné kurzy bežkovania pre deti s názvom Akadémia Bežkárik pre deti minimálne dvakrát mesačne počas víkendov a mesiacov január, február, marec," informovala výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.