Na kolesách proti rakovine v rámci Svetového dňa výziev

World Challenge Day (Svetový deň výziev) je medzinárodná a národná súťaž spravidla dvoch počtom obyvateľov porovnateľných miest v ľubovoľných 15 minútových pohybových aktivitách. Kampaň vyhlasuje medzinárodná organizácia športu pre všetkých TAFISA, národným koordinátorom na Slovensku je Asociácia športu pre všetkých SR s predsedom Jánom Holkom.

Bratislava 27. mája (OTS) - V stredu 29. mája 2019 sa stretnú v priateľskom súboji obyvatelia mestských častív akcii kampanepočas Svetového dňa výziev (World Challenge Day). Kde sa rozhýbe viac obyvateľov v minimálne 15 minútovom organizovanom telesnom pohybe (telocvik, beh, tanec, futbal, tenis)? Kde rozkrútia viac kolies proti rakovine? Kde vyzbierajú viac do pokladničiek Nadácie Výskum Rakoviny? Nech to bude kdekoľvek, víťazmi budú všetci!Počet obyvateľov: Lamač (7772 obyvateľov) a Vajnory (5777 obyvateľov).Ambasárdorom podujatia je námestník primátora hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Juraj Káčer.Úlohou organizátorov je zaregistrovať všetkých účastníkov, ktorí splnia podmienky aspoň 15 minútových športových aktivít na najrôznejších kolieskových zariadeniach (bicykle, kolobežky, trojkolky, odrážadlá, skateboardy, korčule, detské kočíky, vozíky pre hendikepovaných…), ale aj iných športových aktivít a o do 19.00 hod. zosumarizovať a zverejniť počet aktívnych účastníkov a výnos zbierky pre Nadáciu Výskum Rakoviny. Sumarizáciu budú robiť komisie zložené z miestnych a súperových občanov a zástupcov Nadácie Výskum Rakoviny. Súčasťou podujatia budú ďalšie osvetové a kultúrne aktivity.Po celý deň bude prebiehať zbierka pre Nadáciu Výskum Rakoviny s predajom jej propagačných „maličkostí“ s logom kampane Na kolesách proti rakovine: tričká, šiltovky, batohy, okuliare, prívesky.Výnos zbierky poslúži na podporu vedecko-výskumných onkologických programov pre mladých vedcov.v materských školách a od 11.00 hodiny na Malokarpatskom námestí sa bude cvičiť zumba a jazdiť na všetkom, čo má kolesá.na Malokarpatskom námestí vystúpia malí aj veľkí Lamačania v kultúrnych programoch, zhruba o 17.45 sa Lamač rozozvučí skvelou bubnovou šou skupiny Campana Batucada a program uzavrie známa skupina Metalinda. Športové aktivity budú prebiehať aj popoludní v ŠH Barina a FŠ Lamač. O 19. hodine nastane účtovanie, vyhlásenie výsledkov v súčinnosti so súperom vo Vajnoroch.odštartujú program o 8. hodine v materských školách, do pohybových akcií sa zapoja aj miestni hádzanári, volejbalisti, beachvolejbalisti, vyznávači akčných športov a fitness, na futbalovom ihrisku budú ukážkové tréningové jednotky mládežníckych futbalistov s FK Vajnory.Centrom popoludňajšieho diania bude Park pod lipami s detskými športovými súťažami, ale aj bohatým kultúrnym programom (Campana Batucada, Dárius Koči –sólista Novej scény, POMÁDA show – Natália Košová a Michal Domonkoš, Kenny a bratranci – hity W. Matušku, I. Mládka. K. Zycha, Vajnorský okrašľovací spolok, Podobenka z Vajnor, Pilná kapela.Významným počinom budePARK POD LIPAMI – JURSKÁ CESTA a, pravdaže, po celý deň verejná zbierka pre Nadáciu Výskum Rakoviny,hlavné mesto SR Bratislava, Asociácia športu pre všetkých SR, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, ZAYOmredia.com a mediálni partneri: teraz.sk, Rádio Regina, in.ba, Cestné maratóny