Na kolobežkách a bicykloch ľudia v Prešove prejazdili 286.000 km

Prešov 31. decembra (TASR) - Zdieľané elektrokolobežky a bicykle v Prešove v priebehu roka 2021 využilo viac ako 15.000 ľudí v celom meste. Väčšina obyvateľov využívala kolobežky na vnútromestský pohyb medzi miestami obchodu a zábavy. Priemerná dĺžka jázd bola do troch kilometrov a celkovo najazdili 286.000 kilometrov. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



S iniciatívou podpory rozšírenia ekologických foriem dopravy prišla prešovská radnica začiatkom roka 2020. Cieľom bolo zvýšiť mobilitu, znížiť produkciu škodlivých emisií a podporiť Prešovčanov vo využívaní alternatívnych možností prepravy. Prvých 164 zdieľaných elektrických kolobežiek začalo jazdiť po uliciach Prešova v júli 2020. Presne o rok neskôr v meste pribudla aj služba zdieľaných bicyklov.



"V roku 2021 bolo v meste Prešov v prevádzke 350 zdieľaných elektrických kolobežiek, na ktorých sa odviezlo 14.500 ľudí. Celkovo bolo zrealizovaných vyše 100.000 jázd a prejazdených 270.000 km, čo sa rovná približne 250 okruhom okolo Slovenska. Priemerná rýchlosť jazdy na kolobežke bola 11,6 kilometra za hodinu. Najviac boli kolobežky vyhľadávané v centre mesta, v okolí železničnej a autobusovej stanice a pri nákupnom centre na sídlisku Sekčov. Väčšina obyvateľov využívala kolobežky pri dochádzaní do práce, do obchodných centier, či s cieľom návštevy historických pamiatok v centre Prešova," uviedol Tomek.



Kolobežky v roku 2021 zamedzili podľa jeho slov úniku až 24,5 ton emisií CO2 do ovzdušia v meste Prešov.



"Svojich užívateľov si v krátkom čase získali aj zdieľané bicykle, pričom táto služba v Prešove odštartovala len v júli tohto roka. Do novembra bolo zrealizovaných 8836 jázd, pričom celková prejazdená vzdialenosť bola viac ako 16.000 kilometrov. Priemerná jazda trvala necelých 12 minút, pričom priemerná vzdialenosť predstavovala takmer dva kilometre. Prešovčania prejazdili na zdieľaných bicykloch v roku 2021 celkovo viac ako 1744 hodín, pričom službu využilo takmer 800 unikátnych užívateľov," doplnil Tomek s tým, že mesto plánuje v spolupráci so súkromnými spoločnosťami ponúkať zdieľané kolobežky a bicykle aj v roku 2022.