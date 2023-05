Na koncert Rammsteinu mimoriadne vlaky nepridajú, pribudnú však vozne

Trenčín 24. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko nepripravuje špeciálne mimoriadne vlaky na júnový koncert nemeckej metalovej skupiny Rammstein v Trenčíne. Hovorca spoločnosti Tomáš Kováč to v stredu povedal pre TASR. Avizoval však, že existujúce spoje posilnia o ďalšie vozne.



"Vzhľadom na zvýšený záujem o cestovanie budeme posilňovať existujúce spojenia o ďalšie vozne, podľa očakávaného dopytu a našich technických a technologických možností. A to tak, aby bola zabezpečená spoľahlivá a kapacitne dostatočná prepravná kapacita pre všetkých pravidelných cestujúcich aj pre očakávaných cestujúcich na podujatie," skonštatoval Kováč.



Konkretizoval, že pôjde o posilnenie o jeden až dva vozne pri vybraných vlakoch diaľkovej dopravy.



Nemecká kapela Rammstein vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 14. júna. Na Slovensku sa predstaví po viac ako 11 rokoch, predchádzajúci koncert odohrali na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 6. novembra 2011. Očakáva sa, že na júnový koncert dorazí do Trenčína zhruba 40.000 ľudí.