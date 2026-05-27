Na koncerte Iron Maiden v Bratislave sa očakáva 30.000 ľudí
Iron Maiden sa v Bratislave predstavia v rámci svojho svetového turné Run For Your Lives, špeciálnym hosťom bude thrashmetalová skupina Anthrax.
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave bude v sobotu (30. 5.) koncert britskej heavy metalovej kapely Iron Maiden. Očakáva sa účasť takmer 30.000 ľudí. Na koncerte budú platiť prísne bezpečnostné opatrenia. Pre TASR to v stredu skonštatovali organizátori.
Iron Maiden sa v Bratislave predstavia v rámci svojho svetového turné Run For Your Lives, špeciálnym hosťom bude thrashmetalová skupina Anthrax. Na prípravách sa podieľajú pracovníci z viacerých krajín, potrebnú infraštruktúru privezie asi 50 kamiónov.
„Počas samotného koncertného dňa tu bude pracovať celkovo 1250 pracovníkov, aby sme zabezpečili bezpečnosť, ochranu, plynulosť, ticketing, servis a, samozrejme, technickú stránku,“ priblížil za organizátorov Tomáš Medelský.
Bezpečnostný manažér koncertu Martin Královič skonštatoval, že na koncerte budú platiť prísne bezpečnostné opatrenia, pripomenul napríklad zákaz používania zábavnej pyrotechniky. „Na vstupoch na tribúny i na plochu na státie budeme robiť prísne bezpečnostné kontroly. Budeme používať špeciálny monitorovací dron, ktorý bude dostatočne vysoko nad hlavami ľudí, aby ich nevyrušoval. Rovnako celý štadión bude pokrytý našimi aj štadiónovými bezpečnostnými kamerami,“ povedal Královič.
Koncert Iron Maiden si v okolí Národného futbalového štadióna v Bratislave vyžiada i dopravné obmedzenia. V piatok (29. 5.) sa bude uzatvárať časť Kalinčiakovej ulice, kde budú postavené vstupné brány pre návštevníkov s lístkami na státie. „Niekoľko hodín pred začiatkom koncertu sa bude uzatvárať aj ulica Viktora Tegelhoffa. Po 23.00 h treba rátať s krátkodobými obmedzeniami aj na Bajkalskej ulici,“ doplnil bezpečnostný manažér koncertu.
