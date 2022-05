Na Koncerte pre Martinu a Jána vystúpi kapela múm aj Nina Kohout

Bratislava 4. mája (TASR) - Islandská kapela múm a minuloročná víťazka Radio_Head Awards v kategórii objav roka, trenčianska speváčka Nina Kohout vystúpia na Koncerte pre Martinu a Jána. Podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. mája v areáli Základnej školy v Gregorovciach, usporadúva festival Pohoda. "Kapela múm zahrá naživo soundtrack ku kultovému nemému filmu z 30. rokov Menschen am Sonntag," uviedol pre TASR PR manažér Anton Repka.



Koncert pre Martinu a Jána bude po dvoch rokoch online verzie konečne aj s návštevníkmi. "Na symbolickom mieste, v centre obce v areáli základnej školy, vznikne malé pódium pre dva výnimočné koncerty," priblížil Repka. Dodal, že súčasťou akcie bude aj inštalácia Michala Kačmára "Sme s vami" a diskusia s názvom Zápas o slušné Slovensko. "Hosťami Zuzany Wienk budú Zlatica Kušnírová, Jozef Kuciak, vyšetrovateľ Martin Juhás a bývalý šéf tímu Kuciak Peter Juhás," spresňuje Repka.



"V máji 2018 mali Martina Kušnírová a Ján Kuciak spojiť svojou svadbou dve rodiny do jednej. Žiaľ, k tomu neprišlo, ich odkaz však spojil mnohých ľudí, ktorým záleží na našej krajine," pripomína riaditeľ Pohody Michal Kaščák. "Verím, že mnohí prídu už túto sobotu do Gregoroviec – v prvom rade vyjadriť spolupatričnosť s rodinami Martiny a Jána, ale aj pozrieť si nádherné koncerty islandských múm a Niny Kohout," dodal k plánovanému koncertu.



Organizátori avizujú, že v prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční vo viacúčelovej sále Obecného úradu Gregorovce.



Vstup je voľný.