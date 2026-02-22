< sekcia Regióny
Na Koncerte pre Ukrajinu vystúpi aj detský spevácky zbor Sirénčatá
Bratislava 22. februára (TASR) - Na Hlavnom námestí v Bratislave sa bude v nedeľu večer konať Koncert pre Ukrajinu. V spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS) ho každoročne organizuje Festival Pohoda od začiatku vojny u našich východných susedov v roku 2022. Na koncerte vystúpi belgicko-kanadský producent Apashe, Alina Pash z Ukrajiny, speváčka Katarzia a detský spevácky zbor Sirénčatá.
„Symbolicky sa tak stretne medzinárodná scéna so slovenskou, svetovo známi umelci a umelkyne s hlasmi najmladšej generácie,“ uviedli organizátori k podujatiu, ktoré sa začne o 19.00 h. Vstup je voľný. O symbolický úvod koncertu sa postarajú deti zo staromestského bratislavského zboru Sirénčatá pod vedením ukrajinskej dirigentky Oleksandry Diachenko a dirigenta Lukáša Kunsta.
Apashe patrí podľa organizátorov k najvýraznejším postavám súčasnej elektronickej scény. „Je známy pre svoj majestátny zvuk, v ktorom prepája elektroniku, hiphop a orchestrálne prvky do silného hudobného zážitku sprevádzaného výraznou vizuálnou stránkou,“ predstavuje festival umelca. S ukrajinskou speváčkou Alinou Pash má aj spoločné skladby. Slovensko na koncerte zastúpi speváčka a skladateľka Katarzia.
Súčasťou podujatia bude aj inštalácia dronu Šáhid-136, ktorý Rusko používa pri útokoch na Ukrajinu. Výstavu organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s českým Nadačným fondom pre Ukrajinu. Maketa dronu v mierke 1:1 predstavuje podľa organizátorov jednu z najčastejšie používaných ruských zbraní. Inštalácia drona sa po koncerte v Bratislave presunie do Žiliny a následne do Košíc.
