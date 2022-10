Konferencia Futuregion v Lučenci sa venovala regionálnym rozdielom

Lučenec 19. októbre (TASR) – Na štvrtom ročníku konferencie Futuregion, ktorá sa v utorok (18. 10.) konala v Lučenci, sa diskutovalo najmä o regionálnych rozdieloch a súčasných ekonomických problémoch spojených s infláciou a energetickou krízou. TASR o tom za organizátorov informoval Daniel Kojnok z iniciatívy Aliancia za silné regióny.



Konferencia Futuregion sa konala v priestoroch historickej radnice v Lučenci. Hlavným cieľom podujatia bolo naštartovať koordináciu spoločného postupu pri presadzovaní rozvojových záujmov a hospodárskych potrieb kraja voči centrálnym inštitúciám s cieľom znižovania regionálnych rozdielov v rámci Banskobystrického kraja.



"Podľa analýz OECD patrí Slovensko medzi krajiny s najväčšími regionálnymi rozdielmi. Keď porovnáme regióny na západnom Slovensku s regiónmi na východnom Slovensku alebo juhu Banskobystrického kraja, môžeme hovoriť o dvoch rôznych svetoch," skonštatoval Kojnok.



O rozvoji zaostávajúcich regiónov diskutovali v rámci hlavného diskusného panelu zakladateľ Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Juraj Karpiš či predseda Banskobystrickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Vladimír Mužila.



"Diskutéri sa zhodli, že dlhodobý a chronický úpadok niektorých regiónov spôsobujú vážne hospodárske deformácie. Na druhej strane v prípade pokračovania reformy prenosu kompetencií z centrálnej vlády na menšie prirodzené územné celky to prinesie zásadný rast hrubého domáceho produktu (HDP) v celej krajine, a to až do výšky desať percent HDP," uviedol Kojnok.



Iniciátorom konferencií Futuregion je iniciatíva Aliancia za silné regióny, spoluorganizátormi podujatia boli Banskobystrická regionálna komora SOPK, Centrum rozvoja inovácií v Lučenci, Banskobystrický samosprávny kraj a mesto Lučenec.