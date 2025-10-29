< sekcia Regióny
Na konferencii Inovisia 2025 v Prešove diskutovali aj o rozvoji kraja
Autor TASR
Prešov 29. októbra (TASR) - Konferenciu Inovisia 2025 v Prešove otvoril humanoidný robot. Podujatie s podtitulom Kraj príležitostí malo za cieľ predstaviť aktuálne trendy v inováciách, podporiť spoluprácu medzi podnikateľmi, výskumníkmi, akademikmi a verejným sektorom. Ako TASR informovali z Inovačného partnerského centra súčasťou utorkovej (28. 10.) konferencie boli aj praktické riešenia na rozvoj regiónu.
Hlavná časť programu bola rozdelená do troch „inoblokov“ zameraných na inovačné príležitosti pre kraj, budovanie inovačného ekosystému a pomoc podnikateľskému sektoru. Diskusie sa zameriavali na digitalizáciu, startupy, umelú inteligenciu, financovanie inovácií či spoluprácu medzi regiónmi a sektormi. Medzi 16 spíkrami zo Slovenska a Estónska boli zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, EIT Community Hub Slovakia, Výskumnej a inovačnej autority (VAIA), IT Valley Košice, SARIO, ako aj inovačné centrá z Trnavy (KIRA), Žiliny (INOVIA), Košíc (ICKK) a Prešova (IPC). Nechýbali odborníci z univerzít, makroekonómovia, inovátori v oblasti umelej inteligencie a bioplastov ani zástupca Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorý sa pripojil online z Paríža.
Súčasťou konferencie bola aj Expo zóna, kde vystavovatelia predstavili široké spektrum inovatívnych projektov, technologických riešení a podnikateľských iniciatív. Návštevníci si mohli pozrieť napríklad humanoidného robota, pokročilé riešenia 3D tlače v stavebníctve či práce študentov stredných a vysokých škôl.
V rámci programu boli predstavené aj dva projekty financované Európskou úniou, Programom Slovensko a ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, v oblasti podpory inovačného ekosystému vrátane možností zapájania sa širokej laickej aj odbornej verejnosti do vytvárania medzisektorových inovačných partnerstiev. „Inovačné partnerské centrum má v spolupráci s Úradom Prešovského samosprávneho kraja veľké plány, ako prostredníctvom inovácií zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu a životnú úroveň obyvateľov,“ uviedol riaditeľ Inovačného partnerského centra Jozef Šimko.
