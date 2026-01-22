< sekcia Regióny
Na konferencii Pedagogické nebo v Poprade odprezentujú aj AI nástroj
Praktická časť konferencie ponúkne workshopy a diskusie zamerané na aktuálne témy.
Autor TASR
Poprad 22. januára (TASR) - Na 3. ročníku konferencie Pedagogické nebo, ktorá sa v piatok 23. januára uskutoční v Poprade, premiérovo odprezentujú vlastný AI nástroj. Podujatie organizuje občianske združenie Mentória pre pedagógov, mentorov, koučov a všetkých nadšencov vzdelávania. Riaditeľka združenia Viera Lasáková uviedla, že cieľom organizátorov je inšpirovať, vzdelávať a poskytnúť priestor na výmenu skúseností v oblasti moderného prístupu k výučbe a osobnostnému rozvoju.
„Hlavným lákadlom programu bude vystúpenie svetovo uznávanej odborníčky Haesun Moon z Kanady, ktorá predstaví svoj prelomový model Dialogic Orientation Quadrant,“ uviedla Lasáková. Účastníci sa naučia, ako premeniť každodennú komunikáciu na nástroj rastu a partnerskej spolupráce, ktorý posilňuje nielen jednotlivcov, ale formuje aj kultúru celej školy. „Súčasťou konferencie bude aj slovenská premiéra vlastného AI nástroja Mentórie s názvom Mentor do vrecka,“ dodala riaditeľka. V zážitkovom workshope organizátori predvedú, ako môže byť umelá inteligencia mostom k väčšej ľudskosti, blízkosti a zmysluplnému sebarozvoju namiesto toho, aby bola vnímaná ako hrozba.
Praktická časť konferencie ponúkne workshopy a diskusie zamerané na aktuálne témy, ako sú umenie efektívneho dialógu a budovanie zmysluplných vzťahov, rozvoj emocionálnej odolnosti pedagógov či hľadanie riešení a príležitostí v rýchlo sa meniacom svete. „Veríme, že radosť z učenia a sebarozvoja je srdcom kvalitného vzdelávania. Naša konferencia je miestom, kde chceme ukázať cesty, ako túto radosť neprestať cítiť a ako zažívať pedagogické nebo častejšie než len raz za čas,“ uzatvára Lasáková s tým, že neoddeliteľnou súčasťou podujatia je aj budovanie komunity.
