Na konferencii prekladateľov a tlmočníkov hovoria poprední odborníci
Banská Bystrica 24. septembra (TASR) - V priestoroch Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Banskej Bystrici sa v stredu začala medzinárodná konferencia prekladateľov a tlmočníkov s názvom Translation, Interpreting and Culture. Jej cieľom je priblížiť, ako je prekladateľská a tlmočnícka profesia úzko prepojená so spoločnosťou a dianím okolo nás. TASR o tom za organizátorov informoval Adam Wágner zo študentského občianskeho združenia Sa zobuď!
Na konferencii, ktorá potrvá do 26. septembra, sa zúčastňuje asi 80 akademikov zo všetkých kútov sveta. Na podujatí vystúpia poprední odborníci zo Španielska, Estónska, ale aj Kanady a Českej republiky.
„Na konferencii sa diskutuje o úlohe profesie v časoch zmien, aj o nových prístupoch k vzdelávaniu budúcich generácií. Je otvorená pre verejnosť, akademikov, odborníkov z praxe, doktorandov a študentov, ktorí sa zaujímajú o preklad, tlmočenie a kultúru,“ doplnil Wágner.
V ŠVK sa celý deň koná množstvo prednášok na rôzne témy. Rečníci hovoria o úlohe prekladateľov a tlmočníkov pri riešení spoločenských výziev a polarizácie, o vzdelávaní novej generácie prekladateľov, tlmočníkov a prispôsobovaní učebných osnov novým výzvam. Jedna z tém je Od prekladateľskej pamäte k umelej inteligencii alebo Prieskum profesie: čo vieme o duševnom zdraví prekladateľov na Slovensku.
Konferenciu organizujú pedagógovia zo slovenských univerzít s pomocou Európskej komisie, Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov, prekladateľských spoločností a študentského združenia Sa zobuď!
