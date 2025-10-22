< sekcia Regióny
Na konferencii pri Lučenci odborníci diskutujú o bezpečnosti lietania
Cieľom podujatia je vzájomná výmena skúsenosti a poznatkov účastníkov konferencie.
Autor TASR
Lučenec 22. októbra (TASR) - Na letisku pri meste Lučenec sa v stredu začala dvojdňová konferencia o bezpečnosti lietania. Odborníci si vymieňajú skúsenosti a poznatky z leteckých nehôd, ku ktorým došlo v minulosti, na podujatí sa zúčastňujú aj zástupcovia vojenského letectva či leteckí záchranári. Pre médiá to uviedol prezident Slovenskej leteckej federácie Marián Sluk.
Konferencia o bezpečnosti lietania sa na letisku v Boľkovciach pri Lučenci koná už po piatykrát. „Myšlienka vznikla kvôli tomu, aby sme nastavili podmienky a urobili všetko pre to, aby sa zvyšovala úroveň bezpečnosti letovej prevádzky. Máme tu asi 90 účastníkov, sú tu ľudia zo zahraničia, z Českej republiky, Poľska, Maďarska aj Chorvátska. Sú tu zástupcovia vojenského letectva, leteckého zdravotníctva, zástupcovia výrobcov lietadiel, výstavby letísk a ďalší,“ priblížil Sluk.
Cieľom podujatia je vzájomná výmena skúsenosti a poznatkov účastníkov konferencie. Odborníci diskutujú aj o leteckých nehodách, ku ktorým došlo v minulosti a analyzujú príčiny a predpoklady, aby mohli do budúcna eliminovať negatívne vplyvy na bezpečné lietanie.
Témou aktuálneho ročníka konferencie sú najkritickejšie fázy letu, medzi ktoré patria vzlet, priblíženie na pristátie a pristátie. Štatisticky najčastejšou príčinou leteckých nehôd je pritom celosvetovo zlyhanie ľudského faktora.
„Veľakrát je to únava alebo nevycvičenosť, keď piloti preceňujú svoje sily a vletia do podmienok, ktoré nezvládnu. Niekedy sú aj technické nedostatky, ale piloti sú cvičení na to, aby technické nedostatky, ak sa vyskytnú, vedeli vyriešiť,“ priblížil vedúci Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru Ministerstva dopravy SR Juraj Gyenes s tým, že v rámci Slovenska má štatistika leteckých nehôd dlhodobo pomerne ustálený trend. „Tento rok je dosť zlý, máme už 12 leteckých nehôd a päť vážnych incidentov,“ doplnil s tým, že útvar vyšetroval aj vyše 800 incidentov.
Podľa leteckého inštruktora Jozefa Jankoviča je pre bezpečný let potrebná pokora, kľúčové je tiež nepodceniť prípravu, a to aj pri dlhoročných skúsenostiach pilota. „Musíme trať naplánovať tak, aby bola bezpečná, primerane náročná, musíme naplánovať správnu výšku, správne vyhodnotiť počasie a správne prijať rozhodnutie,“ skonštatoval Jankovič s tým, že dobrý pilot si musí vedieť povedať „nie, dnes neletím“.
