Na konferencii približujú možnosti podpory malých a stredných podnikov

Košice 19. novembra (TASR) – Podpora malých a stredných podnikateľov je témou utorkovej konferencie v Košiciach, ktorej sa zúčastňuje okolo 80 ľudí prevažne z východného Slovenska. Ako pre TASR povedala riaditeľka Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Monika Kočiová, cieľom je ponúknuť jednotný pohľad na možnosti, ktoré podnikateľom na Slovensku ponúkajú rôzne organizácie.



„Veľakrát máme pocit, že podnikatelia sa nevedia k takýmto informáciám dostať – aj napriek tomu, že prístup k informáciám v dnešnej dobe je, ale možno nie je správne zacielený,“ povedala s tým, že na základe každodennej praxe sa rozhodli spojiť všetkých partnerov na jedno miesto v jeden deň. Podnikateľom chcú ponúknuť stručný pohľad na programy rôznych organizácií, aby sa vedeli zorientovať. Sú medzi nimi napríklad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Univerzitný vedecký park Technicom a ďalšie.



Ak má malý či stredný podnikateľ záujem uchádzať sa o podporu svojej činnosti, obrátiť sa podľa Kočiovej môže aj na SOPK, záleží to aj od formy podpory, ktorú hľadá. „Aj dnes sa budeme baviť o témach, ako sú možnosti podpory malých a stredných podnikov doma ale takisto v zahraničí, o možnostiach ich internacionalizácie," spresnila s tým, že témami sú aj prepájanie vzdelania s praxou či špecifické oblasti podpory, a to najmä v regiónoch.



Kočiová pripomenula, že v každom najmenej rozvinutom okrese je zriadené centrum, prostredníctvom ktorého majú podnikatelia možnosť uchádzať sa o podporu. „Máme s tým skúsenosti a práve to vnímame ako veľkú úlohu našej komory - prepájať podnikateľov a správne ich nasmerovať na tú formu podpory, ktorú vedia dostať“, uzavrela.