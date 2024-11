Na konferencii v Košiciach predstavili nové technologické trendy

Košice 7. novembra (TASR) - Druhý ročník technologickej konferencie Tech Day - Future Trends 2024 v Košiciach opäť potvrdil, že Slovensko je aj naďalej pripravené aktívne reagovať na nové trendy v technologických inováciách a výskume. TASR o tom informovali organizátori konferencie, ktorá sa konala vo štvrtok na pôde Technickej Univerzity v Košiciach (TUKE).



Podľa nich podnietila lídrov, inovátorov, študentov a technologických nadšencov k diskusii o najnovších technologických trendoch, ktoré menia budúcnosť - od umelej inteligencie a autonómnych systémov až po kvantové výpočty a rozšírenú realitu.



Celkovo na nej vystúpilo deväť odborníkov z oblasti technológií. Témami boli autonómna mobilita, technologicky vyspelé MetaHuman avatary poháňané AWS, využitie umelej inteligencie v softvérovom vývoji a súkromné 5G pripojenie v priemysle či kvantovo inšpirované riešenia pre transformáciu priemyslu.



"V súčasnosti existuje v IT niekoľko kľúčových trendov, ktoré majú transformačný vplyv naprieč všetkými odvetviami. V prvom rade treba spomenúť generatívnu umelú inteligenciu, ktorá pomáha firmám pretvárať pracovné postupy, zlepšovať zákaznícku podporu a optimalizovať obchodné procesy prostredníctvom automatizácie," pripomenul generálny riaditeľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK) Andreas Truls.



Prorektor pre inovácie a technologický transfer TUKE Juraj Gazda pripomenul, že pre študentov stredných škôl a univerzít je dôležité čím skôr získavať vedomosti z oblasti umelej inteligencie a interagovať s potenciálnymi budúcimi zamestnávateľmi. "Je veľmi dôležité študovať matematiku a informatiku, pretože umelá inteligencia je skĺbením týchto dvoch odborov. Študentom preto jednoznačne odporúčam venovať čas štúdiu pokojne aj nenásilnou formou, skúšať, ale ísť aj pod povrch, ak to myslia s touto sférou vážnejšie," povedal.



Študenti a technologickí nadšenci mali v rámci konferencie možnosť navštíviť aj interaktívnu výstavnú zónu MarketPlace, ktorá im predstavila napríklad startup využívajúci virtuálne prostredie na podporu mentálneho zdravia či projekt, ktorý umožňuje tvorbu aplikácií bez potreby kódovania. Výstavnú zónu doplnili praktické workshopy, gaming zóna a možnosť vyskúšať si rozšírenú realitu.



Konferenciu organizovala spoločnosť DT ITSO SK v spolupráci so Slovak Telekom a TUKE. Podľa nich takéto podujatia podporujú mladých ľudí v rozvoji technologických zručností, rozširovaní obzorov v oblasti IT a podnecujú ich kreativitu.