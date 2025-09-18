Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na konferenciu prekladateľov a tlmočníkov mieri vyše 80 akademikov

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Foto: TASR - Dušan Hein

Konferenciu sa koná v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice.

Autor TASR
Banská Bystrica 18. septembra (TASR) - V Banskej Bystrici sa 24. až 26. septembra uskutoční medzinárodná konferencia prekladateľov a tlmočníkov s názvom Translation, Interpreting and Culture. Stretne sa na nej vyše 80 akademikov zo všetkých kútov sveta. TASR o tom za organizátorov informoval Adam Wágner zo študentského občianskeho združenia Sa zobuď!.

„Konferencia ukáže, ako je prekladateľská a tlmočnícka profesia úzko prepojená so spoločnosťou a dianím okolo nás. Diskutovať sa bude o úlohe profesie v časoch zmien, aj o nových prístupoch k vzdelávaniu budúcich generácií. Konferencia je otvorená pre verejnosť, akademikov, odborníkov z praxe, doktorandov a študentov, ktorí sa zaujímajú o preklad, tlmočenie a kultúru,“ konštatoval Wágner s tým, že na podujatí vystúpia poprední odborníci zo Španielska, Estónska, ale aj Kanady a Českej republiky.

Konferenciu, ktorá sa koná v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice, organizujú pedagógovia zo slovenských univerzít s pomocou Európskej komisie, Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov, prekladateľských spoločností a študentského združenia Sa zobuď!.
