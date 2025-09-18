< sekcia Regióny
Na konferenciu prekladateľov a tlmočníkov mieri vyše 80 akademikov
Konferenciu sa koná v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. septembra (TASR) - V Banskej Bystrici sa 24. až 26. septembra uskutoční medzinárodná konferencia prekladateľov a tlmočníkov s názvom Translation, Interpreting and Culture. Stretne sa na nej vyše 80 akademikov zo všetkých kútov sveta. TASR o tom za organizátorov informoval Adam Wágner zo študentského občianskeho združenia Sa zobuď!.
„Konferencia ukáže, ako je prekladateľská a tlmočnícka profesia úzko prepojená so spoločnosťou a dianím okolo nás. Diskutovať sa bude o úlohe profesie v časoch zmien, aj o nových prístupoch k vzdelávaniu budúcich generácií. Konferencia je otvorená pre verejnosť, akademikov, odborníkov z praxe, doktorandov a študentov, ktorí sa zaujímajú o preklad, tlmočenie a kultúru,“ konštatoval Wágner s tým, že na podujatí vystúpia poprední odborníci zo Španielska, Estónska, ale aj Kanady a Českej republiky.
Konferenciu, ktorá sa koná v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice, organizujú pedagógovia zo slovenských univerzít s pomocou Európskej komisie, Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov, prekladateľských spoločností a študentského združenia Sa zobuď!.
