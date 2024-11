Na košické javisko sa po 28 rokoch vracia opera E. Suchoňa Krútňava

Košice 26. novembra (TASR) - Slovenská operná klasika Krútňava od Eugena Suchoňa sa na košické javisko vráti po 28 rokoch. Národné divadlo Košice (NDKE) ju uvedie v netradičnej podobe. Premiéra je naplánovaná na piatok (29. 11.) o 19.00 h v Historickej budove NDKE. TASR o tom informovalo divadlo.



"Snažili sme sa vracať k pôvodnému libretu, ale na niektorých miestach sme tak neurobili. V každom prípade sme sa túto operu snažili odfolklorizovať a ukázať to, čo je tam univerzálne, ľudské, platné pre každého človeka v súčasnosti hocikde na svete," spresnil dramaturg Stanislav Trnovský s tým, že chcú poukázať na mravné posolstvo opery a tému odpustenia, ktorá je v nej silná.



Inscenáciu pripravil medzinárodný tím pod taktovkou nemeckej režisérky bulharského pôvodu Very Nemirovej. Príbeh má podľa nej hlboké lokálne kultúrne korene, no zároveň hovorí o základných ľudských emóciách a rozhodnutiach, ktoré sú aktuálne aj dnes. Krútňava sa v jej poňatí premieňa z príbehu slovenskej dediny z 20. rokov 20. storočia na univerzálny príbeh o láske, žiarlivosti, vražde a odpustení.



Ako uviedol riaditeľ opery Roland Khern Tóth, ambíciou je dostať túto inscenáciu na svetové scény. "Veríme, že práve originálny režisérsky rukopis a nadhľad otvárajú dvere tomu, aby Suchoňova slovenská klasika vďaka svojmu nadčasovému príbehu rezonovala aj ďalej za našimi hranicami," ozrejmil.



Divadlo si inscenáciou pripomenie 115. výročie Suchoňovho narodenia, vlaňajšie 30. výročie jeho úmrtia a zároveň nadchádzajúce 75. výročie svetovej premiéry Krútňavy, ktoré bude v decembri.



V hlavných úlohách sa predstavia hosťujúci sólisti Gustáv Beláček a Jozef Benci v role Štelinu, herci Činohry NDKE Martin Stolár a Matej Marušin v postave Jana Štelinu, v postave Ondreja sa predstavia domáci sólista Titusz Tóbisz a hosťujúci Michal Lehotský a v postave Katreny hosťujúce sólistky Eva Katráková-Bodorová a Gabriela Hrženjak.