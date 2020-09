Košická akadémia softvérového vývoja privítala prvých študentov

Košice 7. septembra (TASR) - Školský rok v prvom roku svojej existencie začala minulý týždeň Košická akadémia softvérového vývoja. V trojročnom pomaturitnom štúdiu zasadlo do lavíc prvých 23 študentov. Projekt má za cieľ čo najlepšiu prípravu na budúce zamestnanie v IT firmách.



Akadémiu založilo združenie Košice IT Valley v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou Dneperská v Košiciach a firmami Deutsche Telekom IT Solutions, Fpt, Global Logic a Visma Labs. Je reakciou na akútny nedostatok IT odborníkov na východnom Slovensku a košický IT klaster sa aj takto snaží docieliť, aby šikovní absolventi stredných škôl neodchádzali do zahraničia. Rozdelenie štúdia a praxe je v pomere 60:40, informovala za Košice IT Valley projektová manažérka Miriama Hučková.



Študenti prvého ročníka sa zamerajú na objektovo orientované programovanie a možnosť rozvíjať budú mať aj komunikáciu v anglickom jazyku či aspekty tímovej práce, čo sú dôležité predpoklady na uplatnenie sa v praxi ako tester alebo programátor – vývojár. Vzdelávanie bude interaktívne a uskutočňovať sa bude v učebniach, kde má každý študent k dispozícii počítač. Praktická časť sa realizuje v zapojených IT firmách, študenti tak získajú informácie, ktoré im umožnia rozhodnúť sa, kde by chceli v budúcnosti pracovať.



"Vďaka spolupráci štyroch firiem majú študenti už počas štúdia možnosť pracovať na reálnych projektoch svetových firiem a štúdium na košickej akadémii sa tak stáva veľmi dobrým štartovacím bodom pre kariéru," uviedol predseda Správnej rady Košice IT Valley Juraj Girman.