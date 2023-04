Na Košickej budú do júna rekonštruovať plynovod, obmedzí to dopravu

Bratislava 3. apríla (TASR) - V Bratislave na Košickej ulici, od Dulovho námestia po Gemerskú ulicu, bude od utorka (4. 4.) do 1. júna spoločnosť SPP - distribúcia rekonštruovať plynovod. Práce obmedzia dopravu. Upozorňuje na to hlavné mesto s tým, že na tomto úseku zároveň opraví povrch cesty a vymení obrubníky.



Práce budú v smere na Miletičovu ulicu, na ľavej, vnútornej časti komunikácie. "Bude nevyhnutné dočasne presmerovať dopravu na pravú časť komunikácie, do priestoru parkovacieho pásu a cyklopruhu. V dotknutom úseku tak dočasne nebude možné parkovať," informuje magistrát. Aby sa minimalizovala dĺžka obmedzeného úseku, práce sa budú realizovať postupne v etapách.