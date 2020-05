Na košickej Furči rekonštruujú detské dopravné ihrisko za 130 000 eur

Košice 5. mája (TASR) – Rekonštrukcia detského dopravného ihriska v mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za 130 000 eur speje do záverečnej fázy. Zámerom je v júli otvoriť funkčné detské dopravné ihrisko v lokalite medzi ulicami Zupkova a Krosnianska. Pre TASR to za MČ uviedol Branislav Lacko.



Momentálne riešia prípravné práce súvisiace s inštaláciou semaforov a dolaďujú plán úprav prístupových častí k ihrisku.



„Ďalšie práce v tejto etape pozostávajú z dokončenia asfaltovej plochy, oplotenia, zvislého a vodorovného dopravného značenia a osadenia lavičiek. Prosíme preto obyvateľov, aby nevstupovali do objektu detského dopravného ihriska, ktoré je momentálne v rekonštrukcii,“ povedal starosta MČ Jozef Andrejčák. Financovanie tohto projektu je zabezpečené z rozpočtu MČ a z dotácie mesta Košice.



Do konca mája by mali ukončiť práce na ďalšej rekonštrukcii, a to detského ihriska na Clementisovej ulici. Samotný projekt realizuje Správa mestskej zelene v Košiciach, ktorá vo vlastnej réžii zabezpečuje projektovú dokumentáciu realizácie stavby, odstránenie pôvodných prvkov, osadenie nových herných prvkov i úpravu plôch v celkovej hodnote takmer 1300 eur. Investícia MČ pri realizácii tohto projektu je necelých 9000 eur.



„Staré nevyhovujúce detské herné prvky budú nahradené novými, ktoré spĺňajú prísne bezpečnostné normy a dopadové zóny. Časť povrchu ihriska, kde je v súčasnosti len štrk, bude nahradený trávnatým kobercom,“ dodal Andrejčák.



V MČ známej ako Furča je viac ako 20 detských ihrísk. Podľa Lacka všetky prešli v ostatných rokoch rekonštrukciou a inštalovaním nových herných prvkov.