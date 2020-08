Na košickej Furči spustili zrekonštruované detské dopravné ihrisko

Košice 11. augusta (TASR) – Zrekonštruované detské dopravné ihrisko za 130 000 eur v lokalite medzi ulicami Zupkova a Krosnianska v Košiciach tento týždeň uviedli do prevádzky. Pre TASR to potvrdil starosta košickej mestskej časti (MČ) Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák.



S obnovou začali vlani na jeseň, realizovali ju v dvoch etapách. Financovanie tohto projektu bolo zabezpečené z rozpočtu MČ a z dotácie mesta Košice.



„Deti sa do tejto lokality chodili veľmi rady bicyklovať, tak sme sa rozhodli, že pristúpime k rekonštrukcii. V rámci dopravnej výchovy bude slúžiť aj základným školám, ktoré pôsobia v našej MČ,“ povedal s tým, že ihrisko je verejne prístupné a vstup je bezplatný. „Predpokladám, že lokalitu ihriska ešte budeme dotvárať – napríklad o besiedky,“ dodal starosta.



Prevádzková doba ihriska je do konca augusta od 9:00 do 20:30, od 1. septembra do 19:00 a od 1. apríla do konca mája do 20:00. V čase mimo prevádzky je objekt zatvorený a užívateľom je vstup doň zakázaný. Zatvorenie, otvorenie areálu i kontrolu dodržiavania prevádzkovej doby a prevádzkového poriadku vykonávajú MČ a Mestská polícia Košice.



Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného detského dopravného ihriska v MČ známej ako Furča je naplánované na 4. septembra.