Na košickej SOŠ študenti súťažia s vlastnými vodíkovými RC autami
Počas pretekov rozhodujú o stratégii, energetickom manažmente či technických úpravách.
Autor TASR
Košice 6. februára (TASR) - Medzinárodné preteky študentských vodíkových áut na diaľkové ovládanie (RC) sa v piatok konajú na Strednej odbornej škole (SOŠ) informačných technológií v Košiciach. Technologické podujatie, ktoré prepája vzdelávanie s praxou, zahŕňa aj vývoj prototypov a prezentáciu inovácií v oblasti udržateľných technológií. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).
Vodíkový pohár je vyvrcholením vzdelávacieho programu H2GP Pro, ktorý prepája teóriu zo škôl s vývojom v praxi. Študenti navrhujú, stavajú a testujú vlastné RC autá poháňané vodíkovými palivovými článkami. Počas pretekov rozhodujú o stratégii, energetickom manažmente či technických úpravách. Na štarte sa predstavia dve desiatky tímov zo Slovenska a Českej republiky, Košický kraj zastupuje viacero stredných škôl vrátane domáceho Ostrov Teamu. Najúspešnejší z národného kola si vybojujú postup na celosvetové finále.
„Vodíkový pohár nie je len súťaž. Je to dôkaz, že aj na východe Slovenska vieme vytvárať špičkové podmienky pre technické vzdelávanie a inovácie. Študenti na súťaž prichádzajú s vlastnými vodíkovými RC autami a od ladenia podvozku a elektroniky cez prácu s energiou až po rýchle rozhodovanie skúšajú reálne inžinierstvo v praxi ako profesionáli,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Ako informoval KSK, súťaž prepája školy s firmami, podporuje duálne vzdelávanie, prináša nové partnerstvá a pomáha vychovávať budúcich odborníkov pre priemysel. Podujatie je otvorené aj pre verejnosť, návštevníci uvidia preteky v troch kategóriách, nahliadnu do zákulisia technických kontrol a môžu si vyskúšať modely v programe H2GP Sprint.
„Ako organizácia zameraná na vzdelávanie v obnoviteľných zdrojoch energie a vodíkových technológiách chceme vyzdvihnúť, že Košický samosprávny kraj dlhodobo podporuje tento typ praktického, medzinárodného vzdelávania. Župa má v našom programe na Slovensku najväčšie zastúpenie škôl a je vidieť, že im záleží na tom, aby sa študenti rozvíjali technicky, tímovo aj hodnotovo spôsobom, ktorý presahuje bežnú výučbu,“ uviedla Erika Czingel z programu H2GP Programs Slovakia & Czech.
