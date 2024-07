Na košickej TUKE absolvovalo letnú detskú univerzitu 240 žiakov ZŠ

Košice 26. júla (TASR) - Slávnostnou promóciou vyvrcholil v piatok záverečný štvrtý turnus tohtoročnej letnej detskej univerzity, ktorú pripravila Technická univerzita v Košiciach (TUKE). Išlo o 19. ročník projektu, ktorý žiakom základných škôl počas piatich dní zaujímavým spôsobom približuje univerzitný život a pomáha im objavovať nové veci a získať nové zážitky a vedomosti.



Deti absolvovali program na všetkých deviatich fakultách technickej univerzity. Podľa prorektora TUKE Rastislava Ručinského bol záujem o detskú univerzitu napriek rozšírenej ponuke veľký a kapacita všetkých turnusov sa naplnila. "Dokopy sme mali v štyroch turnusoch 240 detí vo veku od siedmich do 13 rokov. Môžeme tak hodnotiť, že sme najväčšou letnou detskou univerzitou na Slovensku v tomto roku," uviedol pre TASR prorektor. Malým študentom na slávnosti v Aule Maxima za účasti ich rodičov odovzdal absolventské diplomy.



Žiaci mali počas týždňa aktivity na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie, Strojníckej fakulte, Fakulte elektrotechniky a informatiky, Stavebnej fakulte, Ekonomickej fakulte, Fakulte výrobných technológií, Fakulte umení i Leteckej fakulte. "Deti riešili rôzne úlohy, mali rôzne workshopy, vytvárali svoje diela, sledovali, ako fungujú prístroje, prečo niečo funguje alebo nefunguje, mali napríklad kúzelnú fyziku. Bohatý program by im mal rozširovať obzory a zároveň zaujímavým spôsobom umožniť stráviť čas na univerzite," dodal prorektor.



Medzi čerstvými absolventmi bola aj 11-ročná Daniela, ktorá bola na detskej univerzite vôbec prvýkrát. "Bolo to zaujímavé aj zábavné. Veľmi sa mi páčilo programovanie a virtuálna realita aj s ovládaním lietadla v pilotnej kabíne," povedala pre TASR.