Na košickej UVLF promuje takmer 300 absolventov

Košice 28. júna (TASR) - Záver júna patrí na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach promočným slávnostiam. Absolventi univerzity sú promovaní na doktorov veterinárskeho lekárstva, magistrov farmácie a bakalárov v študijných programoch prvého stupňa vysokoškolského štúdia. „Štúdium ukončuje v tomto roku takmer 300 mladých žien a mužov zo Slovenska i zahraničia,“ informovala hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková.



V pondelok a utorok (29. 6.) sa konajú slávnostné promócie absolventov šesťročných doktorských študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, kde promuje 102 absolventov, a Generel Veterinary Medicine v anglickom jazyku, ktorý má 37 absolventov. Z toho je 14 z Nórska, osem z Veľkej Británie, šesť z Írska, päť z Islandu, dvaja z Izraela a po jednom z Cypru a Nemecka. Pridajú sa k nim aj absolventi spoločného bakalárskeho študijného programu Animal Science - náuka o živočíchoch s 26 absolventmi, ktorý má UVLF s nórskou Nord University v Bod. „Nie všetci zahraniční absolventi sa však na promóciách môžu zúčastniť osobne, v utorok by mali byť prítomní dvaja absolventi Animal Science a 15 absolventov General Veterinary Medicine,“ uviedla Bobriková.



Ako prví si vo štvrtok (24. 6.) v aule UVLF osobne prevzali diplomy absolventi päťročného magisterského študijného programu farmácia. Spolu 62 absolventov rozdelili do dvoch termínov. Priamo v aule môžu byť na slávnostnom akte s každým absolventom len dvaja hostia a toto obmedzenie platí počas všetkých promočných dní. „Ďalší rodinní príslušníci sa na slávnosti môžu zúčastniť prostredníctvom prenosu na veľkoplošnú obrazovku, ktorá je spolu so stanmi nainštalovaná v univerzitnom parku pod historickými platanmi,“ informovala univerzita.



V piatok (25. 6.) si prevzali diplomy o absolvovaní prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania bakalári v študijných programoch kynológia (29 absolventov), vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (5), bezpečnosť krmív a potravín (8) a trh a kvalita potravín (4).



„Po rokoch náročného štúdia vychádzajú z brány našej univerzity špičkoví veterinárni lekári, farmaceuti a ďalší odborníci na zdravie zvierat i ľudí. Chceme veriť, že cez bránu vychádzajú nielen odborníci, ale aj osobnosti múdre a charakterné,“ uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová.