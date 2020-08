Na košickej železničnej stanici otvorili informačný bod pre turistov

Košice 19. augusta (TASR) – Nový turistický informačný bod otvorili v stredu v priestoroch košickej železničnej stanice. Ide o vysunutú prevádzku Regionálneho informačného bodu, ktorý sídli v centre mesta. Podľa výkonnej riaditeľky krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) Lenky Vargovej Jurkovej bude tento infobod pre rozvoj cestovného ruchu prínosom.



„Naším cieľom je dať ľuďom informácie, tipy na výlety a ponúknuť im možnosti zážitkov. Chceme odchytiť všetkých tých, ktorí prichádzajú na železničnú stanicu, pretože tá je naozaj takou vstupnou bránou do regiónu. Informácie chceme ponúknuť aj takým, ktorí možno ešte nie sú rozhodnutí, aký výlet chcú,“ povedala.







Tento vysunutý turistický informačný bod bude otvorený každý pracovný deň od 7.30 h do 16.00 h a počas víkendov od 7.00 h do 14.00 h. Návštevníkom bude poskytovať informácie o turistických možnostiach v celom Košickom kraji.



Jednou z jeho úloh v aktuálnej turistickej sezóne bude aj propagácia a podpora letných turistických vlakov. Ľadový expres, Gemerský expres či Tokajský cykloexpres doposiaľ prevádzkoval Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s KRT a Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK). Po novom ich prevádzku preberajú Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR a železnice. Podľa KRT je obľúbená aj doplnková ponuka výletov na území KSK, ktorú pripravili k aktuálnemu grafikonu letných turistických vlakov. Chcú tak prispieť k čo najlepšiemu vyťaženiu všetkých letných vlakových spojení tak, aby neplnili iba účel občianskej obslužnosti, ale aby prinášali aj pridanú hodnotu v podobe presunu turistov za zážitkami v destinácii.



Ako Vargová Jurková spresnila, zatiaľ nie je známe, dokedy bude novozriadený infobod na železničnej stanici fungovať. „Chcela by som, aby bol tento infobod permanentný, také sú aj dopyty ľudí. Budeme pozorne vyhodnocovať to, na ako dlho ho má zmysel zriaďovať, a podľa toho budeme pokračovať ďalej,“ dodala s tým, že s výbornými reakciami sa stretli pri zriadení vysunutého infobodu na letisku či toho dočasného na železničnej stanici počas hokejového šampionátu.