Na košickej železničnej stanici vznikol informačný bod pre utečencov

Košice 2. marca (TASR) – Informačný bod pre vojnových utečencov z Ukrajiny otvoril Košický samosprávny kraj (KSK) na železničnej stanici v Košiciach. Informácie o možnostiach ubytovania v azylových centrách či pomoc s kúpou cestovného lístka v ňom poskytujú z ľudia Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. Informoval o tom v stredu Úrad KSK.



"Ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, sa snažíme podať pomocnú ruku na viacerých miestach. Okrem hraníc im naši dobrovoľníci ochotne poradia aj vo vestibule železničnej stanice v Košiciach, ktorá je dôležitým dopravným uzlom. Prichádzajúcim poskytujeme informácie o možnosti ubytovania v župných turistických ubytovniach, internátoch aj telocvičniach," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že dobrovoľníci budú v infopointe, ktorý funguje od utorka (1. 3.), nonstop.



Na účely zbierky pre vojnových utečencov zriadil KSK sklad humanitárnej pomoci, a to v časti priestorov veľkokapacitného očkovacieho centra na Ostrovského 1 pri Strednej odbornej škole (SOŠ) informačných technológií v Košiciach. Sklad bude otvorený vždy v čase od 8.00 do 20.00 h. "Aktuálne je najviac potrebné zabezpečiť materiálnu pomoc v rámci občerstvenia a prenocovania. Východniari môžu priniesť napríklad vody, džúsy, detské výživy, balené croissanty či keksy. Vítaný je aj materiál na prenocovanie, akým sú postele, matrace, vankúše, paplóny, deky aj obliečky, uteráky, toaletný papier a hygienické vreckovky - suché a vlhčené, sprchové gély, zubné pasty a kefky, dezinfekcia na ruky, rúška i respirátory," informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Vyzbieraný materiál bude kraj distribuovať do telocviční, internátov, turistických ubytovní a ďalších azylových centier, ktoré zriadil pre vojnových utečencov po celom kraji. Informácie o možnostiach pomoci obyvateľom z Ukrajiny zverejňuje kraj na svojej webstránke.