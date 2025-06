Na košickom Art Filme na záver ocenili macedónsku drámu DJ Ahmet

Košice 27. júna (TASR) - Záverečným ceremoniálom vyvrcholil vo štvrtok (26. 6.) v Košiciach 31. ročník medzinárodného filmového festivalu IFF Art Film. Hlavnú cenu, Modrého anjela za najlepší hraný film, získala macedónska dráma DJ Ahmet (2025).



Ocenenie Zlatá kamera za výrazný prínos do oblasti kinematografie si prevzal kameraman a filmár Martin Štrba. Ďalšie ocenenie - Hercova misia za mimoriadny prínos k hereckému umeniu vo filme udelili českej herečke Daniele Kolářovej, ktorá sa však zo zdravotných dôvodov na ceremoniáli nemohla zúčastniť. Informovali o tom organizátori festivalu.



Víťazný film DJ Ahmet je debutom režiséra Georgiho M. Unkovskeho, ktorý zároveň získal Modrého anjela aj za najlepšiu réžiu. „Ocenenie za najlepší film získava dielo, ktoré sa odvážne púšťa do rozprávania príbehu o sile lásky. Ukazuje nám, že ak nasledujeme rytmus svojho vnútra a vyjadrujeme svoju individualitu bez strachu a hanby, všetci máme schopnosť zbaviť sa utláčajúcich síl sveta okolo nás,“ uviedol člen poroty Alexandre O. Philippe.



Ocenenie Modrý anjel za najlepší ženský herecký výkon získali dve herečky - Vesta Matulyte a Ieva Rupeikaité za účinkovanie v litovskom filme Toxicita (2024). Rovnaké ocenenie v mužskej kategórii porota udelila hercovi Arifovi Jakupovi za jeho presvedčivý výkon vo filme DJ Ahmet. Porota sa rozhodla udeliť aj zvláštne uznanie, ktoré získala slovenská herečka Rebeka Poláková z rakúsko-slovenskej snímky Perla (2025).



V medzinárodnej súťaži krátkych filmov ocenili Modrým anjelom slovenský krátkometrážny film Spoveď (2024) režisérky Rebeky Bizubovej. Okrem toho porota udelila aj dve zvláštne uznania, a to filmu O (2024) režiséra Rúnara Rúnarssona a filmu Pohrebná služba pre vás (2024), ktorý natočila režisérka María Salafranca.



Modrého anjela za najlepší film z krajín strednej a východnej Európy porota udelila časozbernému dokumentu Narodil som sa ako sluha (2025) režiséra Attilu Moharosa, ktorý zachytáva ťažký osud dvoch bratov v rumunskej Transylvánii.



Na festivale tento rok pribudlo ocenenie Modrý anjel - Cena FIPRESCI, udeľované prestížnou porotou Medzinárodnej federácie filmových kritikov. Získal ho rakúsko-slovenský film Perla (2024), ktorý rozpráva príbeh emigrantky a impulzívnej maliarky vracajúcej sa z Viedne do komunistického Československa, aby splatila starý dlh.



Cena Joj Cinema za najlepší divácky film patrí estónskej dráme Levica (2024). Ako informovala za organizátorov PR manažérka Andrea Čurná, aj počas piatkového záverečného dňa festivalu, ktorý trvá od 20. júna, si návštevníci môžu pozrieť viacero filmov.