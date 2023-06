Na Košickom hrade otvorili Hrnčiarsku dielňu

Košice 30. júna (TASR) - Na Košickom hrade v lokalite Kavečany v piatok otvorili Hrnčiarsku dielňu. Ako TASR informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT), verejnosti umožňuje výrobu keramiky od začiatku procesu až po konečné vypálenie výrobku.



Súčasťou dielne sú manuálne poháňané hrnčiarske kruhy, police na odkladanie schnúcej keramiky, tradičné náradie na spracovanie hliny a vypaľovacia pec.



Ako povedal hlavný realizátor projektu a predseda občianskeho združenia (OZ) Castellum Cassovia Ľuboš Porada, jedným z cieľov bolo zabezpečiť, aby táto dielňa žila. "Či už ukážkami hrnčiarskej práce počas celej letnej sezóny pre bežných návštevníkov areálu Košického hradu, s možnosťou si prácu s hlinou aj vyskúšať, alebo aj organizovaním dlhších a intenzívnych individuálnych kurzov tradičného hrnčiarstva," uviedol.



K obnove a prevádzke areálu Košického hradu prispievajú práve najmä členovia OZ Castellum Cassovia, ale aj nadšení dobrovoľníci v spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied. "Podarilo sa nám postaviť základy historizujúceho parku dedinky inšpirovanej stredovekým osídlením. Konkrétne, do dnešného času, sú to tri objekty, ktoré znázorňujú bývanie stredovekého človeka a zároveň slúžia ako priestor pre rôzne kurzy tradičných remesiel. Kurz hlinených omietok, kurz stavania pece, kurz opracovania dreva a kože, kováčsky kurz a už aj hrnčiarsky kurz sprostredkujú návštevníkom možnosť si tieto stredoveké remeslá vyskúšať vlastnými rukami," pripomenul Porada.



KRT pripomína, že areál je dostupný na individuálnu návštevu bez prehliadky celoročne a počas letnej sezóny sa každú nedeľu uskutoční komentovaná prehliadka pri hrnčiarskej dielni od 10.00 do 15.00 h. Počas pracovných dní, od utorka do nedele, od 10.00 do 18.00 h je hrnčiarska dielňa dostupná k nahliadnutiu po požiadaní pracovníka infocentra v areáli.



Projekt Hrnčiarskej dielne na Košickom hrade podporil Košický samosprávny kraj prostredníctvom svojej grantovej schémy Terra Incognita sumou 11.000 eur.



"Lokalita Košického hradu a jeho okolie je nie len Košičanmi vyhľadávaným miestom," doplnila výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková s tým, že hrad aktuálne vyhľadávajú rodiny s deťmi aj z dôvodu, že je súčasťou Košického detského pasu, a taktiež detského sveta Haravara.