Na košickom internáte sa ubytuje viac než 200 repatriantov

Košice 31. marca (TASR) – Spolu 215 repatriantov z Veľkej Británie sa má v utorok podvečer ubytovať na Školskom internáte na Medickej ulici v Košiciach. Informoval o tom predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. Ide o prvých navrátilcov zo zahraničia umiestnených v Košickom kraji.



Pre ubytovaných bude platiť prísny zákaz vychádzania z izieb, využívať môžu balkóny. „Na tomto internáte je pripravených 340 izieb. Repatrianti sa budú nachádzať vo svojich izbách, nemali by vychádzať von. Stravu aj základné osobné hygienické potreby im budeme dávať pred dvere,“ spresnil. Na internáte je bunkový systém ubytovania, každá bunka má aj sociálne zariadenie. Počas pobytu budú navrátilci zo zahraničia platiť len za stravu.



Ich umiestnenie zastrešil KSK v spolupráci s Okresným úradom Košice. „Priestory či hygienické balíčky pre presídlencov pripravili zamestnanci nášho internátu. Avšak do prevádzky počas ich umiestnenia nebudú zaangažovaní. Tú zabezpečí desiatka odborne zaškolených dobrovoľníkov z Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Ruskove a Slovenského Červeného kríža (SČK),“ uviedol Trnka s tým, že dostali špeciálne ochranné obleky a pomôcky. Podľa jeho slov má byť prostredníctvom Ministerstva vnútra (MV) SR zabezpečený personál, ktorý bude dohliadať aj na to, aby repatrianti neopúšťali priestory internátu.



V karanténe budú najviac 14 dní, respektíve kým neabsolvujú testy na nový koronavírus s negatívnym výsledkom. Tie by mali byť podľa KSK vykonané približne v piaty deň pobytu. Aj po testovaní s negatívnym výsledkom ich ešte čaká povinná domáca 14-dňová karanténa.



KSK na základe požiadavky MV SR vyčlenil v jednotlivých regiónoch kraja desať zariadení s celkovou kapacitou 1200 izieb s 3500 lôžkami, ktoré by v prípade potreby mohli slúžiť na karanténne účely pre repatriantov, zdravotnícky personál alebo záchranárov v prvej línii. Zariadenia postupne prechádzajú dezinfekciou.