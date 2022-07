Na košickom Jazere budú likvidovať sinice, kúpanie bude zakázané

Košice 15. júla (TASR) - Mesto Košice bude v pondelok (18. 7.) po troch týždňoch od predchádzajúcej aplikácie biologických prípravkov pokračovať v odstraňovaní nebezpečných siníc z vôd košického Jazera v mestskej časti Nad jazerom. TASR o tom informoval hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík.



Zabezpečenie a zvýšenie kvality vody v Jazere bude pod odborným dohľadom profesora Blahoslava Maršálka z Masarykovej univerzity v Brne. "Vodnú plochu bude v pondelok ráno od 5.00 h do 16.00 h brázdiť špeciálne nafukovacie plavidlo. Pracovníci českej spoločnosti z neho do vody aplikujú prípravky bakteriálnych zmesí spolu s vodnou zmesou oxidovaných huminových látok, ktoré sú výlučne na prírodnej báze. Ide o koncentrované bakteriálne prípravky, ktoré významne urýchľujú naštartovanie a obnovu biologickej rovnováhy ekosystému v nádržiach," uviedol Tokarčík.



Ako ďalej povedal, princíp metódy a techniky pôsobenia prípravkov je, že mikroorganizmy pre svoj rast spotrebovávajú dusík a fosfor a znižujú využiteľnosť týchto živín vo vodnom stĺpci zabudovávaním do svojej bunkovej hmoty. Tým ich robia nedostupnými pre riasy a sinice. Zároveň svojou štruktúrou zamedzujú postup fotosyntetickej aktívnej radiácie do vody, čím zamedzujú rozvoju siníc. V Košiciach sa so spomenutým ekologickým čistením začalo ešte v roku 2015 a odvtedy sa kvalita vody na Jazere podľa Tokarčíka výrazne zlepšila.



Mesto žiada rybárov, aby v pondelok do 17.00 h nevykonávali nahadzovanie na vodnej ploche Jazera. Okrem rybolovu tam počas celého dňa nebude povolené ani kúpanie.



Zamestnanci košického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) odobrali od začiatku júna celkovo sedem vzoriek vody z troch miest nádrže, ktoré najčastejšie využíva na kúpanie verejnosť. Hoci voda na tejto vodnej ploche vyhovuje na kúpanie, riaditeľka košického RÚVZ Zuzana Dietzová preventívne upozorňuje, aby niektoré skupiny obyvateľov dôkladne zvážili kúpanie v jazere.



"Laboratórnymi analýzami odobratých vzoriek vôd bolo zistené, že došlo k miernemu zvýšeniu počtu cyanobaktérií a hodnôt chlorofylu. Zistené hodnoty týchto ukazovateľov síce neprekročili hraničnú hodnotu stanovenú vyhláškou, z preventívnych dôvodov však neodporúčame kúpanie v Jazere pre citlivú časť populácie, ako sú deti, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom. U dospelých zdravých osôb sa voda takejto kvality považuje za prípustnú," skonštatovala.