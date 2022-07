Na košickom kúpalisku Červená hviezda v piatok otvorili sezónu

Košice 1. júla (TASR) – Letnú sezónu v piatok oficiálne spustili na kúpalisku Červená hviezda v Košiciach. Neskoršie otvorenie spôsobilo sťahovanie Centra pomoci ukrajinským utečencom, ktoré v areáli v uplynulých troch mesiacoch fungovalo, informoval magistrát.



Prvého 500. návštevníka na kúpalisku zaznamenali už tesne popoludní, keď teplota dosiahla viac ako 35 stupňov Celzia. "Čéhačko" rovnako ako kúpalisko Rumanova v Mestskom parku spravuje mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO). Podľa námestníka riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti Štefana Ferencza navštívilo kúpalisko na Rumanovej od jeho otvorenia pred dvoma týždňami už viac ako 10.000 návštevníkov.



Pre obe kúpaliská platí, že ceny vstupného sa oproti minulému roku nezmenili. Oba areály budú do konca letných prázdnin otvorené každý deň od 9.00 do 19.00 h.



Na Červenej hviezde sú pre túto sezónu k dispozícii tri bazény - plavecký, neplavecký a detský. Teplota vody sa v nich v piatok pohybovala od 27 do 29 stupňov. Aj tento rok je v prevádzke bezplatná vírivka s ohrievanou vodou, k dispozícii sú štyri bufety a bistro, bezplatná wifi či ležadlá. Novinkou sezóny je knižnica pre návštevníkov, ktorá pribudla v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice. V priebehu sezóny pribudnú aj bezpečnostné skrinky na uschovanie cenných vecí, informovalo mesto.



Najväčšou zmenou oproti minulému roku je, že plavci nebudú môcť využívať vodnopólový bazén. V súčasnosti na ňom vykonávajú stavebné práce spojené s jeho zastrešením, aby mohol fungovať celoročne. "Stavebné práce budú prebiehať tak, aby čo najmenej rušili návštevníkov. Počas otváracích hodín kúpaliska sa nebudú realizovať hlučné ani prašné práce," vysvetlil Ferencz.



Kvôli stavebným prácam sa po dohode s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý vydáva povolenia na prevádzku, na Červenej hviezde znížila pre túto sezónu kapacita z pôvodných 1200 na 800 návštevníkov. Kapacita kúpaliska Rumanova je 1200 ľudí.



Na webových stránkach kúpalísk sú dostupné informácie o aktuálnom počte návštevníkov či teplote vody, online kamery na vybrané bazény, aj možnosť zakúpiť si lístky v predstihu online.