Na košickom kúpalisku Rumanová spustili cez víkend letnú sezónu

Košice 17. júna (TASR) - Letnú sezónu na košickom kúpalisku Rumanová spustili uplynulý víkend. Druhé mestské kúpalisko Červená hviezda (ČH) plánujú otvoriť 28. júna. Obe spravuje mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO). Kúpaliská budú v prevádzke do konca augusta. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že ceny vstupného zostávajú rovnaké ako minulý rok.



"Na dve košické mestské kúpaliská zavíta ročne viac ako 50.000 návštevníkov. Vždy sa ich snažíme prekvapiť aj nejakými novinkami. Tento rok sme sa sústredili najmä na menšie opravy a úpravy, maľovanie či opravy obkladov. Najviac našej energie totiž smeruje do rekonštrukcie krytej plavárne, ktorá sa zmení na Národné olympijské centrum plaveckých športov," povedal námestník riaditeľa TEHO Štefan Ferencz.



Návštevníci kúpaliska Rumanová môžu okrem plaveckého, neplaveckého a detského bazéna využívať aj relaxačnú zónu s kapacitou 70 ležadiel. V júni bude kúpalisko počas pracovných dní otvorené od 12.00 do 19.00 h a počas víkendov od 9.00 do 19.00 h. K dispozícii bude aj ranné a večerné plávanie v plaveckom 50-metrovom bazéne.



Čo sa týka kúpaliska ČH, správca už odstránil nafukovačku nad vodnopólovým bazénom a okolo bazéna vytvoril relaxačnú zónu pre verejnosť. K dispozícii bude mať štyri bazény, vírivku pre sedem osôb, služby občerstvenia a možnosti športovej rekreácie.