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Na košickom letisku sa uskutoční praktická časť výcviku pilotov
„Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky a zvyšujúce sa požiadavky na letecké hasenie je týchto pilotov stále nedostatok,“ uviedol hovorca.
Autor TASR
Košice 23. novembra (TASR) - Na Letisku Košice a v ďalších určených priestoroch sa v najbližších dňoch uskutoční praktická časť typového výcviku pilotov vrtuľníkov UH-60 Black Hawk. Ako TASR informoval hovorca Letiska Košice Juraj Toth, výcvik je zameraný na prípravu pilotov vrtuľníkov UH-60 predurčených na zabezpečenie leteckého hasenia požiarov v rámci Európskej únie.
„Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky a zvyšujúce sa požiadavky na letecké hasenie je týchto pilotov stále nedostatok,“ uviedol s tým, že výcvik realizuje spoločnosť Heli Company.
„Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky a zvyšujúce sa požiadavky na letecké hasenie je týchto pilotov stále nedostatok,“ uviedol s tým, že výcvik realizuje spoločnosť Heli Company.