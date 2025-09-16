< sekcia Regióny
Na košickom Sídlisku KVP budú značiť parkovacie miesta
Práce budú spojené s dočasným obmedzením parkovania.
Autor TASR
Košice 16. septembra (TASR) - V súvislosti s plánovaným zavedením rezidentského parkovania na košickom Sídlisku KVP začínajú od utorka s obnovou vodorovného dopravného značenia. Ako mesto Košice upozorňuje na sociálnej sieti, práce budú spojené s dočasným obmedzením parkovania.
„Vyznačovanie čiar bude prebiehať niekoľko týždňov, postupne po jednotlivých uliciach. Práce sa budú realizovať prioritne počas pracovných dní a v závislosti od poveternostných podmienok. Konkrétny dátum a čas, keď na danej ulici nebudú môcť motoristi parkovať, bude uvedený niekoľko dní vopred na dočasnom dopravnom značení,“ uvádza s tým, že obyvateľov bude o obmedzeniach vopred informovať aj mestská časť (MČ).
Mesto žiada motoristov, aby rešpektovali dopravné značenie a na daných miestach v uvedených časoch neparkovali. Pripomína, že v opačnom prípade hrozí odtiahnutie auta spojené s úhradou finančných nákladov.
„Ide o najrozsiahlejšie maľovanie čiar na parkoviskách v histórii nášho sídliska. Postupne bude vyznačené každé jedno parkovacie miesto a čiara na sídlisku,“ uvádza MČ Sídlisko KVP na sociálnej sieti, kde zverejnila aj harmonogram prác na tento týždeň.
