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Na košickom Sídlisku KVP nezaznamenali zvýšený výskyt hlodavcov
Zaznamenaný bol ojedinelý výskyt potkanov.
Autor TASR
Košice 10. júla (TASR) - Počas mimoriadnej celoplošnej deratizácie v termíne od 19. do 27. júna v košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP nezaznamenali zvýšený stupeň zamorenia hlodavcami. Výskyt bol potvrdený predovšetkým v okolí niektorých kanalizačných šácht a kontajnerových stanovísk. TASR o tom informoval hovorca MČ Viktor Wurm.
Výskyt hlodavcov sa podľa neho nepotvrdil na 14.300 štvorcových metroch (m2) z celkovej monitorovanej plochy 22.000 m2. Zaznamenaný bol ojedinelý výskyt potkanov na ploche približne 7700 m2. Išlo predovšetkým o okolie niektorých kanalizačných šácht a kontajnerových stanovísk. „Celkový stav odborníci vyhodnotili ako ojedinelý výskyt, pričom nebol zaznamenaný zvýšený stupeň zamorenia,“ doplnil.
V lokalitách, kde bola potvrdená aktivita hlodavcov, boli doplnené deratizačné nástrahy a odborníci odporučili pokračovať v monitoringu a pravidelnom dokladaní nástrah. Potkany zahniezdili v lokalite na Čordákovej v trafostanici. Objekt preto MČ spoločne s vlastníkom zabezpečila, aby zamedzila pohyb hlodavcov. Základy budovy boli zabetónované a na tomto mieste dôjde podľa Wurma k zredukovaniu niekoľkých nevyužitých kontajnerov na odpad, ktoré sú pre hlodavce zdrojom potravy.
MČ pristúpila k mimoriadnej deratizácii v reakcii na zvýšený výskyt hlodavcov a na základe viacerých podnetov od obyvateľov. Cieľom zásahu bolo podľa hovorcu zmapovať aktuálny výskyt hlodavcov, vykonať preventívne opatrenia na rizikových miestach a zabrániť ich ďalšiemu šíreniu.
„Mestská časť Košice - Sídlisko KVP bude aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť hygiene verejných priestranstiev a verí, že k snahe sa v rámci spoločnej zodpovednosti pripoja aj majitelia prevádzok na jej území a tiež mesto Košice,“ uzavrel Wurm.
Výskyt hlodavcov sa podľa neho nepotvrdil na 14.300 štvorcových metroch (m2) z celkovej monitorovanej plochy 22.000 m2. Zaznamenaný bol ojedinelý výskyt potkanov na ploche približne 7700 m2. Išlo predovšetkým o okolie niektorých kanalizačných šácht a kontajnerových stanovísk. „Celkový stav odborníci vyhodnotili ako ojedinelý výskyt, pričom nebol zaznamenaný zvýšený stupeň zamorenia,“ doplnil.
V lokalitách, kde bola potvrdená aktivita hlodavcov, boli doplnené deratizačné nástrahy a odborníci odporučili pokračovať v monitoringu a pravidelnom dokladaní nástrah. Potkany zahniezdili v lokalite na Čordákovej v trafostanici. Objekt preto MČ spoločne s vlastníkom zabezpečila, aby zamedzila pohyb hlodavcov. Základy budovy boli zabetónované a na tomto mieste dôjde podľa Wurma k zredukovaniu niekoľkých nevyužitých kontajnerov na odpad, ktoré sú pre hlodavce zdrojom potravy.
MČ pristúpila k mimoriadnej deratizácii v reakcii na zvýšený výskyt hlodavcov a na základe viacerých podnetov od obyvateľov. Cieľom zásahu bolo podľa hovorcu zmapovať aktuálny výskyt hlodavcov, vykonať preventívne opatrenia na rizikových miestach a zabrániť ich ďalšiemu šíreniu.
„Mestská časť Košice - Sídlisko KVP bude aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť hygiene verejných priestranstiev a verí, že k snahe sa v rámci spoločnej zodpovednosti pripoja aj majitelia prevádzok na jej území a tiež mesto Košice,“ uzavrel Wurm.