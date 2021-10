Na košickom Sídlisku KVP vyrástli vďaka dobrovoľníkom desiatky stromov

Košice 11. októbra (TASR) – Dokopy 50 nových stromov pribudlo počas uplynulého víkendu v rôznych lokalitách košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP. V rámci dobrovoľníckej akcie Sadenie stromov života ich vysadilo takmer 100 ľudí, išlo o rodiny s deťmi, seniorov i ďalších aktívnych občanov. TASR o tom za MČ informovala Ivana Padová s tým, že vlani toto podujatie zastavila pandémia nového koronavírusu. V uvedenej MČ má okrem toho vzniknúť aj ovocný sad.



„Heslom tejto akcie bolo nájsť 100 hrdinov, ktorí si prídu zasadiť svoj vlastný strom. Vychádzalo to najmä z toho, že sme chceli obyvateľom zdôrazniť dôležitosť rozširovania zelene na našom sídlisku a takisto z hľadiska pandemických opatrení bolo potrebné prihliadať na kapacity ľudí. Zároveň sa nám takýto počet zdal adekvátny aj na počet stromov, ktorý sme mali k dispozícii,“ priblížil starosta MČ Ladislav Lörinc. Podľa neho mala táto akcia aj edukatívny charakter.



Stromy sadili v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košíc. Lokality, ako aj druhy drevín podľa MČ vyberali po konzultácii s odborníkmi. Sadili napríklad borovice, smreky, duby, jasene, lipy či javory. Niektoré z novovysadených stromov budú na sídlisku prvýkrát. Pri sadení používali napríklad aj mykorízne huby. Čo sa týka samotných lokalít, pri ich výbere sa prihliadalo aj na podzemné siete, vhodné podmienky či plánované investičné aktivity.



Podľa Padovej zeleň zostáva prioritou samosprávy aj naďalej a v podobných aktivitách plánuje pokračovať. „Začiatkom novembra by sa malo začať s budovaním ovocného sadu s odrodami pestovanými na Slovensku. Ide o realizáciu projektu z participatívneho rozpočtu, vďaka ktorému pribudne na sídlisku ďalších takmer 50 stromov. Sad by mal časom slúžiť aj na edukatívne účely žiakov škôl,“ dodala.